Керуйте iPhone як профі — 8 фішок iOS, які ви точно не використовували

Смартфон Apple iPhone в руці. Фото: Unsplash

Коли щодня десятки разів торкаєшся екрана, навіть зайвий свайп або натискання здаються марною тратою часу. Проте в iOS є чимало невидимих, на перший погляд, функцій, які скорочують шлях до потрібної дії.

Про вісім таких функцій пише MakeUseOf.

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Встановлення програм без відкриття App Store

Відкрийте Spotlight (потягніть головний екран униз), наберіть назву потрібного застосунку й натисніть "Отримати". Завантаження почнеться одразу, минаючи магазин.

Швидке оновлення застосунків

Довго утримуйте піктограму App Store на головному екрані або в "Бібліотеці застосунків" і виберіть пункт "Оновлення". Ви одразу побачите, що можна оновити.

Миттєве повернення на початок сторінки

Під час гортання довгих текстів торкніться правого верхнього кута екрана (зона індикаторів мережі та заряду). Сторінка миттєво підскочить угору.

Сканування документів через "Нотатки"

Утримуйте іконку "Нотатки" і виберіть "Сканувати документ". Камера відкриється в режимі сканера, а система сама випрямить і обріже знімок.

Швидке перемикання між застосунками

На моделях із Face ID проведіть пальцем уздовж нижнього краю дисплея ліворуч або праворуч — так ви стрибатимете між нещодавно відкритими програмами без меню багатозадачності.

Контекстні ярлики під довгим натисканням

Утримуйте піктограму будь-якого застосунку, щоб побачити швидкі дії: X одразу запропонує створити допис, Chrome — відкрити вкладку в інкогніто, Gmail — написати листа тощо.

Back Tap як додаткова кнопка

Перейдіть у "Налаштування" — "Універсальний доступ" — "Дотик" — "Торкання задньої панелі" і призначте дію для подвійного або потрійного постукування по задній кришці — наприклад, скриншот чи відкриття камери.

Миттєвий запуск камери із заблокованого екрана

Проведіть ліворуч на Lock Screen — камера відкриється негайно. Або ж утримуйте іконку камери в нижньому правому куті екрана блокування.

Освоївши кожен із цих трюків окремо, ви зможете встановлювати програми, перемикатися між завданнями, сканувати документи та робити знімки швидше, ніж раніше — без зайвих торкань і очікування.

Нагадаємо, в iPhone є налаштування, яке дозволяє смартфону працювати швидше, проте Apple про нього замовчує. Один з користувачів випадково виявив цю опцію в налаштуваннях, яка кардинально вплинула на взаємодію зі смартфоном.

Також ми писали, що якщо на вашому iPhone зламана кнопка "Живлення", але потрібно терміново зробити скриншот, можна зробити це без фізичних кнопок. Існують налаштування, які допоможуть у цьому.