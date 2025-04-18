Управляйте iPhone как профи — 8 фишек iOS, которые вы точно не использовали

Смартфон Apple iPhone в руке. Фото: Unsplash

Когда ежедневно десятки раз касаешься экрана, даже лишний свайп или нажатие кажутся пустой тратой времени. Однако в iOS есть немало невидимых, на первый взгляд, функций, которые сокращают путь к нужному действию.

О восьми таких функциях пишет MakeUseOf.

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Установка программ без открытия App Store

Откройте Spotlight (потяните главный экран вниз), наберите название нужного приложения и нажмите "Получить". Загрузка начнется сразу, минуя магазин.

Быстрое обновление приложений

Долго удерживайте пиктограмму App Store на главном экране или в "Библиотеке приложений" и выберите пункт "Обновления". Вы сразу увидите, что можно обновить.

Мгновенный возврат к началу страницы

Во время пролистывания длинных текстов коснитесь правого верхнего угла экрана (зона индикаторов сети и заряда). Страница мгновенно подскочит вверх.

Сканирование документов через "Заметки"

Удерживайте иконку "Заметки" и выберите "Сканировать документ". Камера откроется в режиме сканера, а система сама выпрямит и обрежет снимок.

Быстрое переключение между приложениями

На моделях с Face ID проведите пальцем вдоль нижнего края дисплея влево или вправо — так вы будете прыгать между недавно открытыми приложениями без меню многозадачности.

Контекстные ярлыки под длинным нажатием

Удерживайте пиктограмму любого приложения, чтобы увидеть быстрые действия: X сразу предложит создать сообщение, Chrome — открыть вкладку в инкогнито, Gmail — написать письмо и тому подобное.

Back Tap как дополнительная кнопка

Перейдите в "Настройки" — "Универсальный доступ" — "Касание" — "Касание задней панели" и назначьте действие для двойного или тройного постукивания по задней крышке — например, скриншот или открытие камеры.

Мгновенный запуск камеры с заблокированного экрана

Проведите влево на Lock Screen — камера откроется немедленно. Или же удерживайте иконку камеры в нижнем правом углу экрана блокировки.

Освоив каждый из этих трюков по отдельности, вы сможете устанавливать приложения, переключаться между задачами, сканировать документы и делать снимки быстрее, чем раньше — без лишних касаний и ожидания.

Напомним, в iPhone есть настройка, которая позволяет смартфону работать быстрее, однако Apple о ней умалчивает. Один из пользователей случайно обнаружил эту опцию в настройках, которая кардинально повлияла на взаимодействие со смартфоном.

Также мы писали, что если на вашем iPhone сломана кнопка "Питание", но нужно срочно сделать скриншот, можно сделать это без физических кнопок. Существуют настройки, которые помогут в этом.