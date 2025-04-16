iOS 19 отримає багато нових функцій — що очікувати користувачам у 2025 році

Неофіційний логотип iOS 19. Фото: скриншот/YouTube

Очікується, що перша бета-версія iOS 19 з'явиться вже за кілька тижнів після конференції розробників WWDC 2025, яка відбудеться 9 червня. Згідно з попередніми даними, стабільний випуск оновлення для всіх користувачів може відбутися у вересні.

Про основні нововведення, які, за чутками, має запропонувати нова операційна система від Apple, пише MacRumors.

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Перероблений дизайн з "плавучою" панеллю вкладок

Значна частина змін в iOS 19 буде спрямована на оновлення інтерфейсу, який матиме схожість із visionOS (системою для гарнітури Apple Vision Pro).

Оновлений дизайн операційної системи iOS 19. Фото: Front Page Tech

За інформацією інсайдерів, Apple додасть більше прозорих елементів і кругліші іконки, а також "плавучу" панель вкладок у стандартних додатках. Експерти називають майбутній редизайн найбільшим в iOS з часів переходу на iOS 7.

Шифрування RCS-повідомлень

Компанія Apple планує активувати наскрізне шифрування (end-to-end encryption) для RCS-повідомлень. Зараз відомо, що iOS 18 підтримує стандарт RCS Universal Profile версії 2.4, а для включення шифрування Apple, ймовірно, перейде на Universal Profile 3.0. Це означатиме:

наскрізне шифрування: захист повідомлень і вкладень від стороннього доступу;

вбудовані інлайн-відповіді (in-line replies);

редагування повідомлень;

скасування надісланих повідомлень (unsend);

повноцінна підтримка Tapback для RCS.

Схожі можливості iMessage отримав раніше (наприклад, інлайн-відповіді доступні з iOS 14, а редагування та скасування надісланих повідомлень — з iOS 16).

Живий переклад з AirPods

Частина моделей AirPods, імовірно, отримає функцію живого перекладу з виходом iOS 19 та відповідного оновлення прошивки. Якщо користувач слухає людину, яка говорить іншою мовою, iPhone буде перекладати цю мову та транслювати переклад безпосередньо в AirPods. Одночасно промова англомовного користувача (або носія будь-якої іншої мови) перекладатиметься у відповідь на телефоні та відтворюватиметься для співрозмовника. Крім того, очікуються й інші покращення в системі перекладів, зокрема в додатку "Translate".

Персоналізована Siri

Представлені на WWDC 2024 функції "розумнішої" Siri з урахуванням персонального контексту та глибшою взаємодією з додатками компанія Apple відклала на "найближчий рік". Це означає, що оновлена Siri може дебютувати в iOS 19 або в одному з оновлень цієї версії. Демонструючи можливості на прикладі iPhone, розробники показали, як Siri, з урахуванням інформації з пошти чи повідомлень, відповідала на запит про розклад польоту матері й плани на обід.

Нові можливості Siri будуть доступні лише на моделях, що підтримують технологію Apple Intelligence. Наразі це iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а також усі моделі iPhone 16 та майбутні iPhone 17.

За даними перевірених джерел, iOS 19 підтримуватиметься на iPhone 11 та новіших моделях. Таким чином, власники більш ранніх пристроїв можуть залишитися на попередній версії системи без можливості переходу на нову iOS.

Нагадаємо, відомий інсайдер Apple розповів про нову можливість, яку отримає iOS 19. Користувачі зможуть вести одночасний запис з фронтальної та задньої камери, що схоже на функцію, яка давно є на Android.

Також ми писали, що інсайдер поділився дизайном, який очікувано отримає iOS 19. Відомо, що система кардинально оновить свій дизайн, і він буде натхнений visionOS.