В iOS 19 можна буде вести запис з обох камер одночасно — що ще зміниться

Інсайдер Джон Проссер демонструє ведення відеозапису з фронтальної та задньої камер одночасно. Фото: скриншот/YouTube

За словами відомого інсайдера Джона Проссера, нова версія операційної системи iOS 19 може запропонувати власникам iPhone 17 Pro особливу можливість: вести запис із фронтальної та задньої камер одночасно. Ця функція, що зветься "Dual Camera Recording", фактично існує на Android-смартфонах уже понад десять років: компанія Samsung уперше представила її в Galaxy S4 у 2013 році.

Про це пише Android Authority.

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Зараз виробники Android, зокрема Samsung, застосовують розширені варіації цієї функції, такі як "Directors View Dual Recording", а деякі бюджетні пристрої також мають схожі можливості. Тепер, якщо витоки підтвердяться, Apple планує приєднатися до цієї тенденції, зробивши аналогічну опцію ексклюзивною принаймні для iPhone 17 Pro.

Функція одночасного запису з обох камер iOS 19. Фото: Android Authority

Згідно з інформацією від інсайдерів, розробники Apple нині працюють над оновленим дизайном іконок, які отримають більший радіус заокруглення. Однак у проміжних збірках iOS 19 вони поки що не цілком круглі, а відображаються як комбінація квадрата й кола. На додачу до цього, користувачі можуть помітити анімований "блиск" на іконках, коли нахиляють свій пристрій.

Новий дизайн іконок в iOS 19. Фото: Front Page Tech/YouTube

Серед інших візуальних змін відзначають:

округлені бігунки для керування яскравістю та гучністю в Центрі керування;

плавніші анімації з "пружинним" ефектом, що нагадує анімацію Dynamic Island у попередніх моделях.

У свіжих версіях iOS 19 на сторінці налаштувань можна буде побачити спеціальний перемикач уже на головному екрані. Також у додатку Messages поле пошуку, імовірно, перемістять униз екрану, що має полегшити доступ однією рукою.

Втім, слід розуміти, що все це — неофіційні дані з ранніх збірок системи. Поки Apple не оголосить офіційні подробиці на WWDC у червні, деякі з описаних нововведень можуть зазнати змін або зовсім зникнути.

Нагадаємо, надійний інсайдер поділився списком моделей iPhone, які не отримають оновлення до iOS 19 наприкінці 2025 року. Раніше він правдиво передбачив, які пристрої отримають iOS 18 ще до її анонсу.

Також ми писали, що нова версія iOS 19 отримає оновлений дизайн, натхнений visionOS. Один ентузіаст підготував живий макет системи, ґрунтуючись на наявних чутках. Його вже можна випробувати на власному iPhone.