В iOS 19 можно будет вести запись с обеих камер одновременно — что еще изменится

Инсайдер Джон Проссер демонстрирует ведение видеозаписи с фронтальной и задней камер одновременно. Фото: скриншот/YouTube

По словам известного инсайдера Джона Проссера, новая версия операционной системы iOS 19 может предложить владельцам iPhone 17 Pro особую возможность: вести запись с фронтальной и задней камер одновременно. Эта функция, называемая "Dual Camera Recording", фактически существует на Android-смартфонах уже более десяти лет: компания Samsung впервые представила ее в Galaxy S4 в 2013 году.

Об этом пишет Android Authority.

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Сейчас производители Android, в частности Samsung, применяют расширенные вариации этой функции, такие как "Directors View Dual Recording", а некоторые бюджетные устройства также имеют похожие возможности. Теперь, если утечки подтвердятся, Apple планирует присоединиться к этой тенденции, сделав аналогичную опцию эксклюзивной по крайней мере для iPhone 17 Pro.

Функция одновременной записи с обеих камер iOS 19. Фото: Android Authority

Согласно информации от инсайдеров, разработчики Apple сейчас работают над обновленным дизайном иконок, которые получат больший радиус закругления. Однако в промежуточных сборках iOS 19 они пока не вполне круглые, а отображаются как комбинация квадрата и круга. В дополнение к этому, пользователи могут заметить анимированный "блеск" на иконках, когда наклоняют свое устройство.

Новый дизайн иконок в iOS 19. Фото: Front Page Tech/YouTube

Среди других визуальных изменений отмечают:

округленные бегунки для управления яркостью и громкостью в Центре управления;

более плавные анимации с "пружинным" эффектом, напоминающим анимацию Dynamic Island в предыдущих моделях.

В свежих версиях iOS 19 на странице настроек можно будет увидеть специальный переключатель уже на главном экране. Также в приложении Messages поле поиска, вероятно, переместят вниз экрана, что должно облегчить доступ одной рукой.

Впрочем, следует понимать, что все это — неофициальные данные из ранних сборок системы. Пока Apple не объявит официальные подробности на WWDC в июне, некоторые из описанных нововведений могут претерпеть изменения или вовсе исчезнуть.

Напомним, надежный инсайдер поделился списком моделей iPhone, которые не получат обновление до iOS 19 в конце 2025 года. Ранее он правдиво предсказал, какие устройства получат iOS 18 еще до ее анонса.

Также мы писали, что новая версия iOS 19 получит обновленный дизайн, вдохновленный visionOS. Один энтузиаст подготовил живой макет системы, основываясь на имеющихся слухах. Его уже можно опробовать на собственном iPhone.