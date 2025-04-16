iOS 19 получит много новых функций — что ожидать пользователям в 2025 году

Неофициальный логотип iOS 19. Фото: скриншот/YouTube

Ожидается, что первая бета-версия iOS 19 появится уже через несколько недель после конференции разработчиков WWDC 2025, которая состоится 9 июня. Согласно предварительным данным, стабильный выпуск обновления для всех пользователей может состояться в сентябре.

Об основных нововведениях, которые, по слухам, должна предложить новая операционная система от Apple, пишет MacRumors.

Реклама

Читайте также:

Переработанный дизайн с "плавающей" панелью вкладок

Значительная часть изменений в iOS 19 будет направлена на обновление интерфейса, который будет иметь сходство с visionOS (системой для гарнитуры Apple Vision Pro).

Обновленный дизайн операционной системы iOS 19. Фото: Front Page Tech

По информации инсайдеров, Apple добавит больше прозрачных элементов и более круглые иконки, а также "плавучую" панель вкладок в стандартных приложениях. Эксперты называют будущий редизайн крупнейшим в iOS со времен перехода на iOS 7.

Шифрование RCS-сообщений

Компания Apple планирует активировать сквозное шифрование (end-to-end encryption) для RCS-сообщений. Сейчас известно, что iOS 18 поддерживает стандарт RCS Universal Profile версии 2.4, а для включения шифрования Apple, вероятно, перейдет на Universal Profile 3.0. Это будет означать:

сквозное шифрование: защита сообщений и вложений от постороннего доступа;

встроенные инлайн-ответы (in-line replies);

редактирование сообщений;

отмена отправленных сообщений (unsend);

полноценная поддержка Tapback для RCS.

Похожие возможности iMessage получил ранее (например, инлайн-ответы доступны с iOS 14, а редактирование и отмена отправленных сообщений — с iOS 16).

Живой перевод с AirPods

Часть моделей AirPods, вероятно, получит функцию живого перевода с выходом iOS 19 и соответствующего обновления прошивки. Если пользователь слушает человека, который говорит на другом языке, iPhone будет переводить этот язык и транслировать перевод непосредственно в AirPods. Одновременно речь англоязычного пользователя (или носителя любого другого языка) будет переводиться в ответ на телефоне и воспроизводиться для собеседника. Кроме того, ожидаются и другие улучшения в системе переводов, в частности в приложении "Translate".

Персонализированная Siri

Представленные на WWDC 2024 функции "умной" Siri с учетом персонального контекста и более глубоким взаимодействием с приложениями компания Apple отложила на "ближайший год". Это означает, что обновленная Siri может дебютировать в iOS 19 или в одном из обновлений этой версии. Демонстрируя возможности на примере iPhone, разработчики показали, как Siri, с учетом информации из почты или сообщений, отвечала на запрос о расписании полета матери и планах на обед.

Новые возможности Siri будут доступны только на моделях, поддерживающих технологию Apple Intelligence. Сейчас это iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также все модели iPhone 16 и будущие iPhone 17.

По данным проверенных источников, iOS 19 будет поддерживаться на iPhone 11 и более новых моделях. Таким образом, владельцы более ранних устройств могут остаться на предыдущей версии системы без возможности перехода на новую iOS.

Напомним, известный инсайдер Apple рассказал о новой возможности, которую получит iOS 19. Пользователи смогут вести одновременную запись с фронтальной и задней камеры, что похоже на функцию, которая давно есть на Android.

Также мы писали, что инсайдер поделился дизайном, который ожидаемо получит iOS 19. Известно, что система кардинально обновит свой дизайн, и он будет вдохновлен visionOS.