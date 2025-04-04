Apple готує складаний iPhone розміром з iPhone mini — що відомо

Смартфони iPhone 13 mini та iPhone 12 mini. Фото: Unsplash

Багато людей обожнювали iPhone mini, та все ж цього виявилося недостатньо, щоб Apple продовжила його випуск. Утім, за останніми чутками, прихильників невеликих смартфонів може очікувати приємний сюрприз: наступного року компанія планує представити свій перший складаний iPhone, який неофіційно називають iPhone Fold.

Про це пише 9to5Mac.

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Складаний iPhone нагадуватиме за розмірами iPhone mini

Аналітик Мін-Чі Куо стверджує, що зовнішній дисплей iPhone Fold буде близький за розміром до 5,4-дюймового екрана iPhone mini, а саме — 5,5 дюйма. Це означає, що в складеному стані смартфон нагадуватиме за габаритами улюблену багатьма мініверсію.

Перша складана модель від Apple може коштувати від 2000 до 2500 доларів — наразі це лише припущення, проте очевидно, що ціна значно перевищуватиме вартість колишнього iPhone mini чи навіть поточного Pro Max.

Головну увагу користувачів часто привертає внутрішній екран, що, за прогнозами, буде приблизно 7,8-дюймовим, тобто як в iPad mini. Тож шанувальники компактних пристроїв отримають одразу дві переваги в одному гаджеті: зручний невеликий зовнішній дисплей для повсякденних задач і значно більший внутрішній екран, коли потрібен простір для роботи чи розваг.

Концепт зовнішнього вигляду складаного iPhone від Apple. Фото: 9to5Mac

Apple розраховує, що складаний смартфон зацікавить не лише прихильників маленьких екранів. Хоча 5,5-дюймовий зовнішній екран може видатися замалим прихильникам 6,9-дюймових Pro Max, розгорнутий iPhone Fold матиме вже 7,8-дюймову панель, що задовольнить попит на більший простір. Тож одна модель може стати універсальним рішенням для різних користувачів.

Не всі впевнені, що зовнішній дисплей iPhone Fold дійсно нагадає iPhone mini, адже, крім діагоналі, важливу роль відіграє співвідношення сторін екрана. Дехто з коментаторів зазначає, що навіть за близьких розмірів по діагоналі дизайн може дуже відрізнятися.

Головним недоліком називають високу вартість. Однак для тих, хто шукає невеликий телефон і водночас бажає отримати "планшетні" можливості в одному пристрої, iPhone Fold обіцяє стати цікавим варіантом. Якщо вірити прогнозам, він зможе задовольнити одразу дві групи користувачів: тих, хто сумує за "міні", та тих, кому потрібен значно більший екран.

Нагадаємо, раніше ходили чутки, що Apple може розробляти складаний iPad Pro. Вони підтвердилися, і навіть виявилося, що один з прототипів отримав нову технологію — Face ID під екраном.

Також ми писали, що у 2027 році ми можемо очікувати від Apple перший складаний iPhone. Пристрій отримає формфактор книжки та значний цінник, який перевищуватиме 2000 доларів.