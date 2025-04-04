Apple готовит складной iPhone размером с iPhone mini — что известно

Смартфоны iPhone 13 mini и iPhone 12 mini. Фото: Unsplash

Многие люди обожали iPhone mini, и все же этого оказалось недостаточно, чтобы Apple продолжила его выпуск. Впрочем, по последним слухам, поклонников небольших смартфонов может ожидать приятный сюрприз: в следующем году компания планирует представить свой первый складной iPhone, который неофициально называют iPhone Fold.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Складной iPhone будет напоминать по размерам iPhone mini

Аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что внешний дисплей iPhone Fold будет близок по размеру к 5,4-дюймовому экрану iPhone mini, а именно — 5,5 дюйма. Это означает, что в сложенном состоянии смартфон будет напоминать по габаритам любимую многими мини-версию.

Первая складная модель от Apple может стоить от 2000 до 2500 долларов — пока это лишь предположение, однако очевидно, что цена значительно превышает стоимость бывшего iPhone mini или даже текущего Pro Max.

Главное внимание пользователей часто привлекает внутренний экран, который, по прогнозам, будет примерно 7,8-дюймовым, то есть как в iPad mini. Поэтому поклонники компактных устройств получат сразу два преимущества в одном гаджете: удобный небольшой внешний дисплей для повседневных задач и значительно больший внутренний экран, когда нужно пространство для работы или развлечений.

Концепт внешнего вида складного iPhone от Apple. Фото: 9to5Mac

Apple рассчитывает, что складной смартфон заинтересует не только сторонников маленьких экранов. Хотя 5,5-дюймовый внешний экран может показаться маловатым сторонникам 6,9-дюймовых Pro Max, развернутый iPhone Fold будет иметь уже 7,8-дюймовую панель, что удовлетворит спрос на большее пространство. Поэтому одна модель может стать универсальным решением для разных пользователей.

Не все уверены, что внешний дисплей iPhone Fold действительно напомнит iPhone mini ведь кроме диагонали, важную роль играет соотношение сторон экрана. Некоторые из комментаторов отмечают, что даже при близких размерах по диагонали дизайн может очень отличаться.

Главным недостатком называют высокую стоимость. Однако для тех, кто ищет небольшой телефон и одновременно желает получить "планшетные" возможности в одном устройстве, iPhone Fold обещает стать интересным вариантом. Если верить прогнозам, он сможет удовлетворить сразу две группы пользователей: тех, кто скучает по "мини", и тех, кому нужен значительно больший экран.

Напомним, ранее ходили слухи, что Apple может разрабатывать складной iPad Pro. Они подтвердились, и даже оказалось, что один из прототипов получил новую технологию — Face ID под экраном.

Также мы писали, что в 2027 году мы можем ожидать от Apple первый складной iPhone. Устройство получит форм-фактор книжки и внушительный ценник, который будет превышать 2000 долларов.