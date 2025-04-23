Apple уже готовит к релизу iPhone 17e — когда он должен появиться в продаже

Смартфон Apple iPhone 16e. Фото: скриншот/YouTube

Apple готовит очередную модель среднего класса: по данным проверенного инсайдера Fixed Focus Digital, iPhone 17e уже переходит на этап пробного производства. Устройство, по предварительному графику, должно появиться в продаже в конце мая 2026 года, хотя точная дата пока не подтверждена.

Об этом пишет MacRumors.

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Что известно об iPhone 17e

По информации инсайдера, новинка выйдет примерно одновременно с конкурирующими моделями среднего сегмента от таких китайских брендов, как Xiaomi, Redmi или vivo. Таким образом, Apple может напрямую бороться за долю рынка в наиболее динамичном ценовом диапазоне.

Предшественник, iPhone 16e, дебютировал в конце февраля 2025 года по стартовой цене 599 долларов (от 34 999 грн в Украине). Смартфон получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, Face ID, чип A18 и порт USB-C, позиционируясь как более доступная альтернатива основной линейке iPhone 16.

Fixed Focus Digital еще в декабре первым упомянул название "iPhone 16e", когда большинство ожидало очередную модель из серии iPhone SE. За день до февральского релиза 16e инсайдер также сообщил о новом кодовом проекте в цепочке поставок Apple, предположив, что речь идет именно об iPhone 17e.

Исследовательская фирма CIRP в феврале прогнозировала появление 17e уже в следующем году, хотя тогда речь шла о феврале как потенциальном окне запуска. Выпуск более доступной "е"-версии внутри жизненного цикла флагманов может активнее подогревать интерес потребителей, чем традиционная для Apple практика добавлять новые цвета стандартной модели.

Аналитики Counterpoint Research сообщают, что в I квартале 2025 года Apple впервые возглавила мировой рынок смартфонов в этот период, захватив 19% глобальных продаж. Существенную роль в результате сыграл именно успешный старт iPhone 16e и высокий спрос в развивающихся странах.

Напомним, прошло уже более двух лет, как на рынке появились iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Несмотря на это, они остаются лучшими смартфонами Apple по соотношению цены и качества.

Также мы писали, что многие пользователи предпочитали iPhone mini за компактность, однако этого не хватило, чтобы Apple продолжила его производство. Поклонникам небольших смартфонов компания готовит подарок в виде iPhone Fold, который в сложенном состоянии также будет компактным.