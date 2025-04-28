Смарт-очки Apple могут стать реальностью — что уже известно о новинке

Концепт смартокуляров Apple. Фото: скриншот/YouTube

Авторитетный инсайдер Марк Гурман в ленте Power On сообщил, что Apple продолжает разработку собственных смарт-очков, которые должны стать более доступным промежуточным звеном на пути к полноценным AR-устройствам. Гаджет с внутренним обозначением N50 интегрирует новейшие наработки Apple Intelligence, но не использует дополненную реальность в классическом понимании.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Когда могут появиться смарт-очки от Apple

Apple уже много лет открыто заявляет об амбициях создать ведущие на рынке AR-очки, однако до массового потребительского продукта еще несколько лет. Тем временем компания стремится предложить более простой вариант — смарт-очки, концептуально похожие на сотрудничество Meta и Ray-Ban.

В текущем проекте предусмотрены встроенные микрофоны, динамики, голосовой помощник и другие сенсоры, которые позволят очкам анализировать окружающую среду и передавать полезную информацию пользователю. В отличие от Meta Ray-Ban, Apple пока размышляет, стоит ли добавлять камеры для фото- и видеосъемки — решение опирается на политику конфиденциальности.

В параллельном направлении Apple тестирует AirPods с миниатюрными камерами, которые также станут частью экосистемы Visual Intelligence. Обе новинки, по предварительным оценкам, могут появиться в продаже примерно в 2027 году.

Реакция сообщества в комментариях разнится: части пользователей интересны только полноценные AR-очки, тогда как промежуточный "смарт-формат" кажется "недоработкой". Несмотря на это, Apple рассматривает модель N50 как важную тестовую площадку для искусственного интеллекта в устройствах, которые можно носить на себе.

Напомним, все знают Apple как компанию, которая не спешит с запуском новых продуктов. В сети появляются новые детали о складных версиях iPhone и iPad, и наблюдатели уверены, что на этот раз компания действительно торопится.

Также мы писали, что Apple работает над новой моделью смартфона среднего класса. Проверенный инсайдер сообщил, что iPhone 17e уже находится на этапе пробного производства и ожидается в мае 2026 года.