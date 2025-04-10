Складані iPhone та iPad знову на слуху — коли Apple планує випустити новинки

Концепт складаного Apple iPad. Фото: скриншот/YouTube

Apple славиться тим, що не поспішає із запуском нових продуктів, але відомості про складані версії iPhone та iPad з'явилися знову. При цьому не всі спостерігачі впевнені, що компанія справді квапиться.

Про це пише TechRadar.

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Чи з'являться складані iPhone та iPad від Apple

Згідно з інформацією від аналітика з Гонконгу Джеффа Пу, Apple може розпочати масове виробництво двох складаних пристроїв — 7,8-дюймової та 18,8-дюймової моделей — уже наприкінці наступного року або на початку 2027 року.

Інші галузеві експерти, зокрема Мінг-Чі Куо та Марк Гурман із Bloomberg, раніше також припускали, що складаний iPhone може вийти саме у 2026 році.

Якщо про можливий запуск 7,8-дюймового iPhone вже з'являлося чимало прогнозів, то більший пристрій оповитий більшою таємницею. Деякі джерела вказують, що розробка складаного iPad просувається складніше, ніж планувалося, а його реліз можуть відкласти.

Samsung Galaxy Fold, перший складаний смартфон від Samsung, вийшов ще у 2019 році. Відтоді Apple демонструє обережність: компанія не квапиться приєднуватися до перегонів складаних телефонів, адже за останні роки пристрої з таким формфактором не стали абсолютними лідерами ринку.

Тім Кук відомий ретельним підходом до запуску нових технологій — так було зі смартгодинником Apple Watch та екранами ProMotion в iPhone. Тож більш імовірно, що складний iPhone з'явиться першим, щоби "промацати ґрунт" серед користувачів. Лише після цього Apple може зважитися вивести складний iPad (або ж гібрид із macOS) на ринок.

Сам аналітик Джефф Пу не вперше говорить про майбутній складний iPad: раніше він припускав, що планшет може працювати на macOS, фактично перетворюючись на складаний MacBook. Наразі залишається питання, чи справді обидва пристрої побачать світ одночасно.

Хоча скептики вважають, що Apple навряд чи ризикуватиме запускати два абсолютно нових формфактори водночас, прогнози щодо 2026 року все ж продовжують циркулювати. Безумовно, Apple дотримується обережної стратегії й приділяє особливу увагу стабільності та попиту на ринку.

Нагадаємо, що перший складаний iPhone очікується наприкінці 2026 року, у крайньому разі на початку весни 2027 року. Пристрій отримає формфактор, подібний до Galaxy Z Fold, й коштуватиме понад 2000 доларів.

Також ми писали, що Apple має на меті підвищити довговічність екрана та позбавитися слідів від згинів у майбутньому складаному iPhone. Відомо, що компанія планує виготовляти шарніри з рідкого металу.