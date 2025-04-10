Складные iPhone и iPad снова на слуху — когда Apple планирует выпустить новинки

Apple готовит два новых складных устройства — стоит ли их ожидать
Apple славится тем, что не спешит с запуском новых продуктов, но сведения о складных версиях iPhone и iPad появились снова. При этом не все наблюдатели уверены, что компания действительно торопится.
Об этом пишет TechRadar.
Появятся ли складные iPhone и iPad от Apple
Согласно информации от аналитика из Гонконга Джеффа Пу, Apple может начать массовое производство двух складных устройств — 7,8-дюймовой и 18,8-дюймовой моделей — уже в конце следующего года или в начале 2027 года.
Другие отраслевые эксперты, в частности Минг-Чи Куо и Марк Гурман из Bloomberg, ранее также предполагали, что складной iPhone может выйти именно в 2026 году.
Если о возможном запуске 7,8-дюймового iPhone уже появлялось немало прогнозов, то большее устройство окутано большей тайной. Некоторые источники указывают, что разработка складного iPad продвигается сложнее, чем планировалось, а его релиз могут отложить.
Samsung Galaxy Fold, первый складной смартфон от Samsung, вышел еще в 2019 году. С тех пор Apple демонстрирует осторожность: компания не торопится присоединяться к гонке складных телефонов, ведь за последние годы устройства с таким форм-фактором не стали абсолютными лидерами рынка.
Тим Кук известен тщательным подходом к запуску новых технологий — так было со смарт-часами Apple Watch и экранами ProMotion в iPhone. Поэтому более вероятно, что сложный iPhone появится первым, чтобы "прощупать почву" среди пользователей. Только после этого Apple может решиться вывести складной iPad (или же гибрид с macOS) на рынок.
Сам аналитик Джефф Пу не впервые говорит о будущем складном iPad: ранее он предполагал, что планшет может работать на macOS, фактически превращаясь в складной MacBook. Пока остается вопрос, действительно ли оба устройства увидят свет одновременно.
Хотя скептики считают, что Apple вряд ли будет рисковать запускать два совершенно новых форм-фактора одновременно, прогнозы относительно 2026 года все же продолжают циркулировать. Безусловно, Apple придерживается осторожной стратегии и уделяет особое внимание стабильности и спросу на рынке.
Напомним, что первый складной iPhone ожидается в конце 2026 года, в крайнем случае в начале весны 2027 года. Устройство получит форм-фактор, подобный Galaxy Z Fold, и будет стоить более 2000 долларов.
Также мы писали, что Apple имеет целью повысить долговечность экрана и избавиться от следов от сгибов в будущем складном iPhone. Известно, что компания планирует изготавливать шарниры из жидкого металла.
Читайте Новини.LIVE!