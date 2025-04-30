iOS 19 получит режим расширенного экрана — что это значит для iPhone

iOS 19 превратит iPhone в компьютер — как это будет работать
Первые слухи свидетельствуют, что в iOS 19 Apple готовит для iPhone поддержку внешних мониторов в формате расширенного рабочего стола. Если эта новация действительно появится, владельцы моделей с USB-C смогут не только дублировать изображение, но и выводить отдельные окна на большой экран — удобная возможность для презентаций, редактирования или просмотра контента.
Об этом пишет Lifehacker.
Появится ли на iPhone полноценное рабочее пространство
Инсайдер Majin Bu, комментируя возможности iPadOS 19, отметил, что iPhone также не останется в стороне: для смартфонов с USB-C готовят интерфейс, похожий на Stage Manager. Хотя это и не полный десктопный режим, пользователи смогут расширять рабочее пространство, распределяя окна между телефоном и подключенным дисплеем.
Сейчас iPhone позволяет только зеркалить изображение, поэтому каждое движение на смартфоне отображается на большом экране. Расширенная подача позволит, например, выводить слайды на проектор, оставляя заметки только на телефоне. К тому же внешний монитор будет воспроизводить контент в собственных пропорциях, тогда как зеркальное отображение часто ограничено вертикальным форматом экрана iPhone.
Впрочем, по словам Majin Bu, могут возникнуть ограничения по разрешению или количеству программ, которые одновременно будут работать в расширенном режиме. Информации пока немного, поэтому оценить масштаб изменений сложно.
Подобный опыт давно существует в других устройствах: iPad со Stage Manager или смартфоны Samsung с DeX. Аналитики 9to5Mac считают, что функция может намекать на будущий складной iPhone Fold, который в сложенном виде будет вести себя как обычный телефон, а в разложенном — как iPad mini. Компания могла бы опробовать новый режим на нынешних моделях, готовясь к презентации гибкого устройства.
Вряд ли Apple покажет складной iPhone уже на WWDC 2025, но анонс поддержки расширенных дисплеев в iOS 19 станет прозрачным намеком на дальнейшее направление развития линейки iPhone.
Напомним, Марк Гурман рассказал, что Apple продолжает разработку собственных смарт-очков. Они должны стать более доступным звеном на пути к полноценным AR-устройствам.
Также мы писали, что Apple известна своим неспешным запуском новых функций и продуктов. Однако недавно снова появились слухи о складных iPhone и iPad, и, судя по всему, вероятно, что на этот раз компания действительно торопится.
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