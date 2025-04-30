iOS 19 получит режим расширенного экрана — что это значит для iPhone

Два смартфона iPhone на столе. Фото: Unsplash

Первые слухи свидетельствуют, что в iOS 19 Apple готовит для iPhone поддержку внешних мониторов в формате расширенного рабочего стола. Если эта новация действительно появится, владельцы моделей с USB-C смогут не только дублировать изображение, но и выводить отдельные окна на большой экран — удобная возможность для презентаций, редактирования или просмотра контента.

Об этом пишет Lifehacker.

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Появится ли на iPhone полноценное рабочее пространство

Инсайдер Majin Bu, комментируя возможности iPadOS 19, отметил, что iPhone также не останется в стороне: для смартфонов с USB-C готовят интерфейс, похожий на Stage Manager. Хотя это и не полный десктопный режим, пользователи смогут расширять рабочее пространство, распределяя окна между телефоном и подключенным дисплеем.

Сейчас iPhone позволяет только зеркалить изображение, поэтому каждое движение на смартфоне отображается на большом экране. Расширенная подача позволит, например, выводить слайды на проектор, оставляя заметки только на телефоне. К тому же внешний монитор будет воспроизводить контент в собственных пропорциях, тогда как зеркальное отображение часто ограничено вертикальным форматом экрана iPhone.

Впрочем, по словам Majin Bu, могут возникнуть ограничения по разрешению или количеству программ, которые одновременно будут работать в расширенном режиме. Информации пока немного, поэтому оценить масштаб изменений сложно.

Подобный опыт давно существует в других устройствах: iPad со Stage Manager или смартфоны Samsung с DeX. Аналитики 9to5Mac считают, что функция может намекать на будущий складной iPhone Fold, который в сложенном виде будет вести себя как обычный телефон, а в разложенном — как iPad mini. Компания могла бы опробовать новый режим на нынешних моделях, готовясь к презентации гибкого устройства.

Вряд ли Apple покажет складной iPhone уже на WWDC 2025, но анонс поддержки расширенных дисплеев в iOS 19 станет прозрачным намеком на дальнейшее направление развития линейки iPhone.

Напомним, Марк Гурман рассказал, что Apple продолжает разработку собственных смарт-очков. Они должны стать более доступным звеном на пути к полноценным AR-устройствам.

Также мы писали, что Apple известна своим неспешным запуском новых функций и продуктов. Однако недавно снова появились слухи о складных iPhone и iPad, и, судя по всему, вероятно, что на этот раз компания действительно торопится.