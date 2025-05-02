iPhone 17 Air готує прорив — три причини, чому це майбутній хіт

Дизайн смартфона iPhone 17 Air. Фото: скриншот/YouTube

Нові макети iPhone 17 Air, що масово з'явилися у відео та фотографіях, уже підняли цікавість до майбутньої моделі. Усе, що відомо на цей момент, свідчить, що Apple отримала шанс повторити ефект першого MacBook Air, представивши смартфон, який може кардинально змінити сприйняття лінійки iPhone.

Про три причини, чому майбутня новинка стане хітом, пише 9to5Mac.

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Чому iPhone 17 Air стане хітом 2025 року

Головною рисою iPhone 17 Air стане рекордно мала товщина — лише 5,6 мм. Для порівняння, iPhone 16 Pro та Pro Max мають 8,25 мм, а очікуваний iPhone 17 Max (чи Ultra) взагалі досягне 8,75 мм. Переглядаючи перші огляди з макетами, користувачі вже говорять, що різницю важко передати цифрами — справжнє враження виникає, тільки-но тримаєш пристрій у руці, і тоді характеристика "ультратонкий" перетворюється з приємної особливості на обов’язкову вимогу.

Ще один аргумент на користь новинки — дисплей 6,6 дюйма. Він розташовується точно між поточними Pro-моделями (6,3 та 6,9 дюйма) й може стати "саме тим" розміром: достатньо великим для мультимедіа, але не аж настільки, щоб повністю відмовитися від керування однією рукою.

Третій, менш вимірюваний фактор — новинка "відчувається майбутнім". Після кількох поколінь еволюційних змін дизайну iPhone 17 Air обіцяє стати таким самим свіжим подихом, яким у 2017 році був iPhone X. Так, деякі можливості лінійки Pro — камера, автономність тощо — залишаться поза його межами, однак для чималої аудиторії емоційний ефект "технології наступного дня" переважить ці компроміси.

У підсумку, очікування навколо iPhone 17 Air знову стрімко зростають, і ця тенденція, найімовірніше, триватиме до осінньої презентації. Якщо Apple зможе перенести захоплення від перших макетів у готовий продукт, нас чекає справжній бестселер.

Нагадаємо, інсайдери продовжують поширювати чутки щодо серії iPhone 17. Марк Гурман розповів про деякі нові можливості, які може отримати нова лінійка смартфонів Apple.

Також ми писали, що iPhone 16 Pro у 2024 році став досить "безпечним" оновленням серії з боку Apple. Враховуючи всі наявні відомості про iPhone 17 Pro, має сенс дочекатися його.