iPhone 17 Air готовит прорыв — три причины, почему это будущий хит

Дизайн смартфона iPhone 17 Air. Фото: скриншот/YouTube

Новые макеты iPhone 17 Air, массово появившиеся в видео и фотографиях, уже подняли интерес к будущей модели. Все, что известно на данный момент, свидетельствует, что Apple получила шанс повторить эффект первого MacBook Air, представив смартфон, который может кардинально изменить восприятие линейки iPhone.

О трех причинах, почему будущая новинка станет хитом, пишет 9to5Mac.

Реклама

Читайте также:

Почему iPhone 17 Air станет хитом 2025 года

Главной чертой iPhone 17 Air станет рекордно малая толщина — всего 5,6 мм. Для сравнения, iPhone 16 Pro и Pro Max имеют 8,25 мм, а ожидаемый iPhone 17 Max (или Ultra) вообще достигнет 8,75 мм. Просматривая первые обзоры с макетами, пользователи уже говорят, что разницу трудно передать цифрами — настоящее впечатление возникает, как только держишь устройство в руке, и тогда характеристика "ультратонкий" превращается из приятной особенности в обязательное требование.

Еще один аргумент в пользу новинки — дисплей 6,6 дюйма. Он располагается точно между текущими Pro-моделями (6,3 и 6,9 дюйма) и может стать "именно тем" размером: достаточно большим для мультимедиа, но не настолько, чтобы полностью отказаться от управления одной рукой.

Третий, менее измеряемый фактор — новинка "ощущается будущим". После нескольких поколений эволюционных изменений дизайна iPhone 17 Air обещает стать таким же свежим дыханием, каким в 2017 году был iPhone X. Да, некоторые возможности линейки Pro — камера, автономность и т.д. — останутся за его пределами, однако для немалой аудитории эмоциональный эффект "технологии следующего дня" перевесит эти компромиссы.

В итоге, ожидания вокруг iPhone 17 Air снова стремительно растут, и эта тенденция, скорее всего, продлится до осенней презентации. Если Apple сможет перенести восторг от первых макетов в готовый продукт, нас ждет настоящий бестселлер.

Напомним, инсайдеры продолжают распространять слухи о серии iPhone 17. Марк Гурман рассказал о некоторых новых возможностях, которые может получить новая линейка смартфонов Apple.

Также мы писали, что iPhone 16 Pro в 2024 году стал достаточно "безопасным" обновлением серии со стороны Apple. Учитывая все имеющиеся сведения об iPhone 17 Pro, имеет смысл дождаться его.