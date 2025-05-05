Apple планирует разделить выпуск новых iPhone на два этапа в 2026 году — что известно

Apple начнет выпускать базовые iPhone на полгода позже — детали
Apple планирует изменить традиционный график презентаций и выпустить модели iPhone 18 в два этапа. По новому плану, версии Pro дебютируют осенью 2026 года, тогда как более доступные модели iPhone 18 вместе с новой версией iPhone 16e появятся только весной 2027 года.
Об этом пишет The Information.
Почему Apple меняет график выхода новых iPhone
Как сообщают поставщики, такая пауза позволит компании точнее распределить ресурсы и подготовить рынок к нескольким ключевым премьерам подряд. В те же осенние месяцы 2026 года Apple может представить первый складной iPhone.
Параллельно Bloomberg пишет, что уже в этом году корпорация готовит более тонкий смартфон, который неофициально называют "iPhone 17 Air". The Information добавляет: последователь этой модели также запланирован на 2026 год.
Кроме корректировки календаря, Apple рассматривает возможность тестового производства более дешевых версий iPhone 18 в Индии, чтобы уменьшить зависимость от китайских мощностей. Этот шаг может помочь компенсировать эффект американских тарифов, которые давят на маржу компании.
Напомним, в сети появляется все больше деталей о будущем iPhone 17 Air. По уже известной информации, Apple готовит настоящий хит в конце 2025 года.
Также мы писали, что Apple готовит в новой версии iOS 19 поддержку внешних мониторов в формате расширенного рабочего стола. Аналогичная функция работает на устройствах Samsung и имеет название DeX.
Читайте Новини.LIVE!