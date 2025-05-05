Apple планирует разделить выпуск новых iPhone на два этапа в 2026 году — что известно

Логотип компании Apple. Фото: Pexels

Apple планирует изменить традиционный график презентаций и выпустить модели iPhone 18 в два этапа. По новому плану, версии Pro дебютируют осенью 2026 года, тогда как более доступные модели iPhone 18 вместе с новой версией iPhone 16e появятся только весной 2027 года.

Об этом пишет The Information.

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Как сообщают поставщики, такая пауза позволит компании точнее распределить ресурсы и подготовить рынок к нескольким ключевым премьерам подряд. В те же осенние месяцы 2026 года Apple может представить первый складной iPhone.

Параллельно Bloomberg пишет, что уже в этом году корпорация готовит более тонкий смартфон, который неофициально называют "iPhone 17 Air". The Information добавляет: последователь этой модели также запланирован на 2026 год.

Кроме корректировки календаря, Apple рассматривает возможность тестового производства более дешевых версий iPhone 18 в Индии, чтобы уменьшить зависимость от китайских мощностей. Этот шаг может помочь компенсировать эффект американских тарифов, которые давят на маржу компании.

Напомним, в сети появляется все больше деталей о будущем iPhone 17 Air. По уже известной информации, Apple готовит настоящий хит в конце 2025 года.

Также мы писали, что Apple готовит в новой версии iOS 19 поддержку внешних мониторов в формате расширенного рабочего стола. Аналогичная функция работает на устройствах Samsung и имеет название DeX.