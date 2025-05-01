Apple попереджає про атаку шпигунського ПЗ на iPhone — хто під загрозою

Магазин пристроїв Apple. Фото: Unsplash

Apple надіслала попередження кільком людям, яких, на думку компанії, намагалися зламати урядові шпигуни. Листи та SMS із такою інформацією отримали щонайменше двоє користувачів — італійський журналіст Чіро Пеллегріно з видання Fanpage та нідерландська правоконсервативна активістка Єва Влаардінгербрук.

Про це пише TechCrunch.

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Хто ще серед постраждалих

Пеллегріно розповів, що сповіщення прийшло у вівторок і містило уточнення.

"Сьогодні повідомлення надсилаються постраждалим у 100 країнах світу", — йшлося у повідомленні.

У своїй статті він зізнався, що спершу сприйняв лист за жарт, але підтвердив його справжність. Активістка Влаардінгербрук опублікувала у X (колишній Twitter) скриншот повідомлення Apple.

"Виявлено цілеспрямовану атаку найманого шпигунського ПЗ на ваш iPhone… Apple має високу впевненість у цьому попередженні — будь ласка, поставтеся до нього серйозно", — йшлося у її повідомленні.

Коментуючи інцидент, вона назвала його "спробою залякати та змусити мовчати".

Apple традиційно радить одержувачам таких попереджень звертатися по допомогу до неурядових організацій, що спеціалізуються на розслідуванні кібернападів. Компанія наразі не пояснила, з якою саме шпигунською кампанією пов'язані нові сповіщення, й утрималася від офіційних коментарів.

Це вже не перший подібний випадок в Італії цього року. У лютому WhatsApp сповістив колегу Пеллегріно, журналіста Франческо Канчеллато, що зупинив атаку шпигунської програми від ізраїльської Paragon Solutions. Пізніше про стеження Paragon заявили ще двоє співробітників гуманітарної організації Mediterranea Saving Humans. Після розголосу компанія-виробник, за повідомленнями ЗМІ, припинила співпрацю зі своїм італійським замовником.

Наразі громадські організації, зокрема канадський Citizen Lab, розслідують обставини нових атак. Кількість реальних жертв та джерело шпигунського ПЗ залишаються невідомими.

Нагадаємо, Apple непомітно видалила напис "доступно вже зараз" зі сторінки Apple Intelligence. Це сталося після перевірки Національного відділу з питань реклами, який виявив, що цей напис не відповідає дійсності.

Також ми писали, що Apple вперше стала лідером за кількістю проданих смартфонів за результатами першого кварталу року. Компанія випередила Samsung, посунувши корейського лідера з "трону".