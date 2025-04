Apple прибрала напис "доступно вже" — що не так з рекламою Apple Intelligence

Функції Apple Intelligence на iPhone. Фото: Unsplash

У відповідь на перевірку Національного відділу з питань реклами (NAD) корпорація Apple наприкінці березня непомітно видалила зі своєї сторінки Apple Intelligence формулювання "доступно вже зараз". Регулятор, що діє під егідою некомерційної програми BBB National Programs та стежить за правдивістю національних рекламних кампаній, порадив компанії змінити або припинити використовувати це твердження.

Чому напис про доступність Apple Intelligence видався хибним

NAD дійшов висновку, що напис "available now" створював у споживача відчуття, ніби всі анонсовані функції — зокрема Priority Notifications, Genmoji, Image Playground та інтеграція ChatGPT — уже працюють на iPhone 16. Посилання-примітка під фразою, на думку експертів, було недостатньо помітним і надто віддаленим від ключового твердження.

Коли торік стартував продаж iPhone 16, Apple справді запропонувала лише частину можливостей Apple Intelligence: нові інструменти для письма та функцію видалення небажаних об'єктів на фотографіях. Решту ШІ-опцій компанія додавала поступово через оновлення ПЗ. У пресрелізі NAD наголосив, що Apple має уникати враження, ніби певні можливості доступні, якщо насправді це не так.

Регулятор також звернув увагу, що під заголовком "available now" фігурувала й "покращена персональна Siri", хоча користувачі досі не отримали її. У відповідь Apple повідомила, що відредагувала рекламні матеріали й примітки, а також прибрала проморолик "More Personal Siri", у якому акторка Белла Рамсі демонструвала пошук імені знайомої через голосового асистента.

В Apple заявили, що, хоча вони й не погоджуються з певними висновками агенції щодо доступних функцій, проте будуть співпрацювати та дотримуватися їхніх рекомендацій.

