Apple убрала надпись "доступно уже" — что не так с рекламой Apple Intelligence

В ответ на проверку Национального отдела по вопросам рекламы (NAD) корпорация Apple в конце марта незаметно удалила со своей страницы Apple Intelligence формулировку "доступно уже сейчас". Регулятор, действующий под эгидой некоммерческой программы BBB National Programs и следящий за правдивостью национальных рекламных кампаний, посоветовал компании изменить или прекратить использовать это утверждение.

Почему надпись о доступности Apple Intelligence показалась ложной

NAD пришел к выводу, что надпись "available now" создавала у потребителя ощущение, будто все анонсированные функции — в частности Priority Notifications, Genmoji, Image Playground и интеграция ChatGPT — уже работают на iPhone 16. Ссылка-примечательность под фразой, по мнению экспертов, была недостаточно заметной и слишком отдаленной от ключевого утверждения.

Когда в прошлом году стартовали продажи iPhone 16, Apple действительно предложила лишь часть возможностей Apple Intelligence: новые инструменты для письма и функцию удаления нежелательных объектов на фотографиях. Остальные ИИ-опции компания добавляла постепенно через обновления ПО. В пресс-релизе NAD отметил, что Apple должна избегать впечатления, будто определенные возможности доступны, если на самом деле это не так.

Регулятор также обратил внимание, что под заголовком "available now" фигурировала и "улучшенная персональная Siri", хотя пользователи до сих пор не получили ее. В ответ Apple сообщила, что отредактировала рекламные материалы и примечания, а также убрала проморолик "More Personal Siri", в котором актриса Белла Рамси демонстрировала поиск имени знакомой через голосового ассистента.

В Apple заявили, что, хотя они и не согласны с определенными выводами агентства относительно доступных функций, однако будут сотрудничать и придерживаться их рекомендаций.

