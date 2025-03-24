Apple випустить Watch з камерою та ШІ — коли може з'явитися новинка

Смартгодинник Apple Watch на руці. Фото: Unsplash

Компанія Apple працює над новою версією смартгодинника Watch, який буде оснащений камерою. Вона допоможе годиннику бачити зовнішній світ та використовувати ШІ для надання відповідної інформації.

Про це пише PYMNTS.

Читайте також:

Коли з'являться Apple Watch з вбудованою камерою

Нова версія годинника з'явиться в магазинах через кілька поколінь, про що повідомив інсайдер Марк Гурман. Зараз вони є в "дорожній карті" компанії, яка планує додати камери як до стандартних моделей Series, так і до моделей Ultra.

У звіті Гурмана зазначено, що кожен годинник матиме різні налаштування камери. Наприклад, в Series камера знаходитиметься всередині дисплея, як фронтальна камера в iPhone. У версії Ultra об'єктив знаходитиметься збоку годинника біля заводної голівки та кнопки.

Однак це може викликати деякі незручності, оскільки користувачу Ultra потрібно буде навести зап'ястя на щось, щоб просканувати об'єкт, водночас власникам Series доведеться перевертати зап'ястя. Також Гурман додав, що навряд чи камери підтримуватимуть FaceTime, оскільки розміри екранів занадто малі для проведення адекватних відеоконференцій.

Нагадаємо, користувачі подали позов до федерального суду на компанію Apple. Вони вимагають надати позову статус колективного та просять відшкодування за те, що реклама можливостей Apple Intelligence не відповідає дійсності, і більшість власників iPhone з цією технологією не отримали обіцяних функцій через пів року після анонсу.

Також ми писали, що Європейський Союз встановив нові вимоги до компанії Apple відкрити її операційну систему iOS для нових технологій. Представники компанії наголосили, що не розуміють, чому всі обмеження зазвичай стосуються саме їх, а вимоги ЄС можуть негативно вплинути на всіх користувачів у Європі.