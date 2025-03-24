Apple выпустит Watch с камерой и ИИ — когда может появиться новинка

Смарт-часы Apple Watch на руке. Фото: Unsplash

Компания Apple работает над новой версией смарт-часов Watch, которые будут оснащены камерой. Она поможет часам видеть внешний мир и использовать ИИ для предоставления соответствующей информации.

Об этом пишет PYMNTS.

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Новая версия часов появится в магазинах через несколько поколений, о чем сообщил инсайдер Марк Гурман. Сейчас они есть в "дорожной карте" компании, которая планирует добавить камеры как к стандартным моделям Series, так и к моделям Ultra.

В отчете Гурмана указано, что каждые часы будут иметь различные настройки камеры. Например, в Series камера будет находиться внутри дисплея, как фронтальная камера в iPhone. В версии Ultra объектив будет находиться сбоку часов возле заводной головки и кнопки.

Однако это может вызвать некоторые неудобства, поскольку пользователю Ultra нужно будет навести запястье на что-то, чтобы просканировать объект, в то время как владельцам Series придется переворачивать запястье. Также Гурман добавил, что вряд ли камеры будут поддерживать FaceTime, поскольку размеры экранов слишком малы для проведения адекватных видеоконференций.

Напомним, пользователи подали иск в федеральный суд на компанию Apple. Они требуют придать иску статус коллективного и просят возмещения за то, что реклама возможностей Apple Intelligence не соответствует действительности, и большинство владельцев iPhone с этой технологией не получили обещанных функций через полгода после анонса.

Также мы писали, что Европейский Союз установил новые требования к компании Apple открыть ее операционную систему iOS для новых технологий. Представители компании отметили, что не понимают, почему все ограничения обычно касаются именно их, а требования ЕС могут негативно повлиять на всех пользователей в Европе.