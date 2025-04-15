Samsung вперше поступився — Apple стала новим лідером на ринку смартфонів

Samsung скинули з "трону" — хто новий король на ринку смартфонів
Американський техногігант Apple вперше в історії став лідером за кількістю проданих смартфонів у першому кварталі року, випередивши Samsung та посунувши його з позиції "короля смартфонів". У січні-березні 2025 року глобальний ринок смартфонів виріс на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчать дані Counter Point.
Який смартфон Apple вивів компанію у лідери
Таке досягнення Apple зумовлене передусім неочікуваним запуском доступнішої версії флагмана — iPhone 16e — саме у нетрадиційний для компанії період (зазвичай новинки анонсують у вересні). У результаті частка Apple на світовому ринку піднялася до 19% — достатньо, аби вийти на перше місце. Водночас частка Samsung, яка лідирувала у першому кварталі 2023 та 2024 років, впала до 18%. Решта першої п'ятірки розподілилася так:
- Xiaomi — 14%;
- vivo — 8%;
- OPPO — 8%;
- інші виробники — 33%.
Січень продемонстрував особливо високі показники, зокрема завдяки високому попиту в Китаї, а на початку кварталу настрої покращувалися й гучні релізи на кшталт Samsung S25 та вже згаданого iPhone 16e. Утім, ближче до кінця березня на ситуацію почали впливати економічні невизначеності та ризики торгівельної війни.
Окремо в дослідженні зазначено, що успіх Apple став можливим не лише завдяки новому недорогому флагману, а й через високі темпи зростання компанії на низці ринків, що розвиваються: в Японії, Індії, регіонах Близького Сходу, Африки та Південно-Східної Азії. Samsung, попри запізнілий старт флагмана S25, відновив позиції ближче до кінця кварталу і продемонстрував двозначне зростання продажів у березні, особливо моделей серії A та версії S25 Ultra.
Аналітики прогнозують, що у 2025 році ринок смартфонів може загалом скоротитися через зростання економічної невизначеності та вплив тарифів на споживчий попит, насамперед у США. Через це прогноз на весь 2025 рік переглянуто: очікується певне зниження продажів у порівнянні з торішнім періодом, попри зростання у першому кварталі. Серед факторів ризику називаються можливі торгівельні обмеження та нестабільність ланцюгів постачань.
Нагадаємо, у лютому Apple представила продовження лінійки iPhone SE, випустивши iPhone 16e. Смартфон отримав багато оновлень порівняно з попереднім iPhone SE 3.
Також ми писали, що Samsung мала представити Galaxy S25 Edge у квітні, проте плани змінилися. Компанія планує перенести презентацію на травень через нещодавні зміни в керівництві.
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