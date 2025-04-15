Samsung вперше поступився — Apple стала новим лідером на ринку смартфонів

Білий iPhone 16e поруч з iPhone 16 на столі. Фото: Unsplash

Американський техногігант Apple вперше в історії став лідером за кількістю проданих смартфонів у першому кварталі року, випередивши Samsung та посунувши його з позиції "короля смартфонів". У січні-березні 2025 року глобальний ринок смартфонів виріс на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Counter Point.

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Таке досягнення Apple зумовлене передусім неочікуваним запуском доступнішої версії флагмана — iPhone 16e — саме у нетрадиційний для компанії період (зазвичай новинки анонсують у вересні). У результаті частка Apple на світовому ринку піднялася до 19% — достатньо, аби вийти на перше місце. Водночас частка Samsung, яка лідирувала у першому кварталі 2023 та 2024 років, впала до 18%. Решта першої п'ятірки розподілилася так:

Xiaomi — 14%;

vivo — 8%;

OPPO — 8%;

інші виробники — 33%.

Січень продемонстрував особливо високі показники, зокрема завдяки високому попиту в Китаї, а на початку кварталу настрої покращувалися й гучні релізи на кшталт Samsung S25 та вже згаданого iPhone 16e. Утім, ближче до кінця березня на ситуацію почали впливати економічні невизначеності та ризики торгівельної війни.

Продажі смартфонів найпопулярніших виробників за аналогічний період 2023-2025 років. Фото: Counter Point

Окремо в дослідженні зазначено, що успіх Apple став можливим не лише завдяки новому недорогому флагману, а й через високі темпи зростання компанії на низці ринків, що розвиваються: в Японії, Індії, регіонах Близького Сходу, Африки та Південно-Східної Азії. Samsung, попри запізнілий старт флагмана S25, відновив позиції ближче до кінця кварталу і продемонстрував двозначне зростання продажів у березні, особливо моделей серії A та версії S25 Ultra.

Аналітики прогнозують, що у 2025 році ринок смартфонів може загалом скоротитися через зростання економічної невизначеності та вплив тарифів на споживчий попит, насамперед у США. Через це прогноз на весь 2025 рік переглянуто: очікується певне зниження продажів у порівнянні з торішнім періодом, попри зростання у першому кварталі. Серед факторів ризику називаються можливі торгівельні обмеження та нестабільність ланцюгів постачань.

Нагадаємо, у лютому Apple представила продовження лінійки iPhone SE, випустивши iPhone 16e. Смартфон отримав багато оновлень порівняно з попереднім iPhone SE 3.

Також ми писали, що Samsung мала представити Galaxy S25 Edge у квітні, проте плани змінилися. Компанія планує перенести презентацію на травень через нещодавні зміни в керівництві.