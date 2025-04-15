Samsung впервые уступил — Apple стала новым лидером на рынке смартфонов

Белый iPhone 16e рядом с iPhone 16 на столе. Фото: Unsplash

Американский техногигант Apple впервые в истории стал лидером по количеству проданных смартфонов в первом квартале года, опередив Samsung и подвинув его с позиции "короля смартфонов". В январе-марте 2025 года глобальный рынок смартфонов вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Counter Point.

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Такое достижение Apple обусловлено прежде всего неожиданным запуском доступной версии флагмана — iPhone 16e — именно в нетрадиционный для компании период (обычно новинки анонсируют в сентябре). В результате доля Apple на мировом рынке поднялась до 19% — достаточно, чтобы выйти на первое место. В то же время доля Samsung, которая лидировала в первом квартале 2023 и 2024 годов, упала до 18%. Остальная первая пятерка распределилась так:

Xiaomi — 14%;

vivo — 8%;

OPPO — 8%;

другие производители — 33%.

Январь продемонстрировал особенно высокие показатели, в частности благодаря высокому спросу в Китае, а в начале квартала настроения улучшались и громкие релизы вроде Samsung S25 и уже упомянутого iPhone 16e. Впрочем, ближе к концу марта на ситуацию начали влиять экономические неопределенности и риски торговой войны.

Продажи смартфонов самых популярных производителей за аналогичный период 2023-2025 годов. Фото: Counter Point

Отдельно в исследовании отмечено, что успех Apple стал возможным не только благодаря новому недорогому флагману, но и из-за высоких темпов роста компании на ряде развивающихся рынков: в Японии, Индии, регионах Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Samsung, несмотря на запоздалый старт флагмана S25, восстановил позиции ближе к концу квартала и продемонстрировал двузначный рост продаж в марте, особенно моделей серии A и версии S25 Ultra.

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году рынок смартфонов может в целом сократиться из-за роста экономической неопределенности и влияния тарифов на потребительский спрос, прежде всего в США. Поэтому прогноз на весь 2025 год пересмотрен: ожидается некоторое снижение продаж по сравнению с прошлогодним периодом, несмотря на рост в первом квартале. Среди факторов риска называются возможные торговые ограничения и нестабильность цепей поставок.

Напомним, в феврале Apple представила продолжение линейки iPhone SE, выпустив iPhone 16e. Смартфон получил много обновлений по сравнению с предыдущим iPhone SE 3.

Также мы писали, что Samsung должна была представить Galaxy S25 Edge в апреле, однако планы изменились. Компания планирует перенести презентацию на май из-за недавних изменений в руководстве.