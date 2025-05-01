Apple предупреждает об атаке шпионского ПО на iPhone — кто под угрозой

Магазин устройств Apple. Фото: Unsplash

Apple направила предупреждение нескольким людям, которых, по мнению компании, пытались взломать правительственные шпионы. Письма и SMS с такой информацией получили по меньшей мере двое пользователей — итальянский журналист Чиро Пеллегрино из издания Fanpage и нидерландская правоконсервативная активистка Ева Влаардингербрук.

Об этом пишет TechCrunch.

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Кто еще среди пострадавших

Пеллегрино рассказал, что уведомление пришло во вторник и содержало уточнение.

"Сегодня сообщения направляются пострадавшим в 100 странах мира", — говорилось в сообщении.

В своей статье он признался, что сначала принял письмо за шутку, но подтвердил его подлинность. Активистка Влаардингербрук опубликовала в X (бывший Twitter) скриншот сообщения Apple.

"Обнаружена целенаправленная атака наемного шпионского ПО на ваш iPhone... Apple имеет высокую уверенность в этом предупреждении — пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно", — говорилось в ее сообщении.

Комментируя инцидент, она назвала его "попыткой запугать и заставить молчать".

Apple традиционно советует получателям таких предупреждений обращаться за помощью к неправительственным организациям, специализирующимся на расследовании кибератак. Компания пока не объяснила, с какой именно шпионской кампанией связаны новые оповещения, и воздержалась от официальных комментариев.

Это уже не первый подобный случай в Италии в этом году. В феврале WhatsApp известил коллегу Пеллегрино, журналиста Франческо Канчеллато, что остановил атаку шпионской программы от израильской Paragon Solutions. Позже о слежке Paragon заявили еще двое сотрудников гуманитарной организации Mediterranea Saving Humans. После огласки компания-производитель, по сообщениям СМИ, прекратила сотрудничество со своим итальянским заказчиком.

Сейчас общественные организации, в частности канадский Citizen Lab, расследуют обстоятельства новых атак. Количество реальных жертв и источник шпионского ПО остаются неизвестными.

Напомним, Apple незаметно удалила надпись "доступно уже сейчас" со страницы Apple Intelligence. Это произошло после проверки Национального отдела по вопросам рекламы, который обнаружил, что эта надпись не соответствует действительности.

Также мы писали, что Apple впервые стала лидером по количеству проданных смартфонов по результатам первого квартала года. Компания опередила Samsung, подвинув корейского лидера с "трона".