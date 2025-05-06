Складной iPhone получит два ключевых преимущества перед Galaxy Z Fold 7 — чем удивит

Концепт складного iPhone Fold. Фото: MacRumors

Долгожданный складной iPhone от Apple, по многочисленным прогнозам инсайдеров и аналитиков, может появиться уже в следующем году. Известный журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что новое устройство будет иметь несколько существенных преимуществ по сравнению с конкурентами, в частности с Samsung Galaxy Z Fold 7.

Об этом пишет Tom's Guide.

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Основным преимуществом складного iPhone станет улучшенный механизм сгибания дисплея. По словам Гурмана, устройство будет иметь почти незаметную складку на экране в развернутом состоянии. Именно с этой проблемой Apple, вероятно, боролась в последние годы, что задерживало выход смартфона.

Также известно, что Apple использует высококачественный шарнир из жидкого металла — аморфного сплава, который еще называют "металлическим стеклом". Этот инновационный материал позволяет сделать механизм более надежным и тонким, обеспечивая идеально плоскую поверхность дисплея.

Samsung со своими моделями Galaxy Z Fold ежегодно делает существенные улучшения, но даже последние модели не могли полностью скрыть складку. Впрочем, по информации, в этом году Samsung Display смог полностью решить проблему складки, однако до сих пор неизвестно, появится ли это нововведение в модели Galaxy Z Fold 7 уже в этом году.

По словам Гурмана, складной iPhone будет позиционироваться как полноценное премиальное устройство, а не нишевый экспериментальный продукт. Ранее аналитик Мин-Чи Куо отмечал, что смартфон может выйти в 2026 или 2027 году по цене от 2000 до 2500 долларов.

Также Куо раскрыл предполагаемые характеристики устройства: внутренний дисплей 7,8 дюйма, внешний экран на 5,5 дюйма, двойная основная камера, фронтальная камера и кнопка Touch ID вместо Face ID. Толщина смартфона в развернутом виде составит около 4,5 мм, а в сложенном — 9-9,5 мм, что примерно соответствует параметрам будущего Galaxy Z Fold 7.

Впрочем, Гурман отметил, что сроки разработки могут сместиться, и релиз складного iPhone вполне может быть перенесен на 2027 год.

Напомним, Apple известна своей взвешенностью во внедрении новых технологий, поэтому появление слухов о складных версиях iPhone и iPad не стало сенсацией. Несмотря на очередную волну информации, многие эксперты сомневаются, что компания действительно спешит с выпуском таких устройств.

Также мы писали, что Apple уделяет особое внимание надежности конструкции будущего складного iPhone — речь идет об усовершенствовании ровности экрана, уменьшении заметности сгиба и повышении прочности. Известно, что компания планирует использовать шарниры из жидкого металла, изготовленные методом литья под давлением.