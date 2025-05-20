Налогообложение техники на границе Украины — надо ли платить налоги за новый iPhone

Пункт пропуска. Фото: УНИАН

Многие украинцы, возвращаясь из-за границы, привозят купленную технику, например, мобильные телефоны. Возникает вопрос, нужно ли декларировать и уплачивать налоги с нового iPhone. Даже если его подарили.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что надо знать о налогообложении iPhone, приобретенного в другой стране.

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Нужно ли декларировать iPhone

Пользователь социальной сети Threads спросил в украинцев, удастся ли его сестре ввезти в Украину мобильный телефон без повторного налогообложения на границе. iPhone купили в Норвегии, а девушка уже распаковала свой подарок и пользуется гаджетом.

Сообщение в Threads. Фото: скриншот

Согласно общим правилам, личные вещи не подлежат налогообложению. В этот перечень, по статье 370 Таможенного кодекса Украины, входят:

два мобильных телефона;

два ноутбука;

три флешки;

один телевизор, радио, фотоаппарат или видеокамера;

один калькулятор или две электронные книги;

одежда, обувь, духи;

украшения с признаками употребления;

двое наручных часов.

Получается, даже два распакованных iPhone в кармане не вызовут претензий на границе. Хотя в судебной практике были случаи, когда в украинцев изымали несколько запакованных смартфонов из-за подозрения в дальнейшей перепродаже техники. Тогда норма на ввоз составит до 500 евро (стоимость товара).

Как воспользоваться Tax Free

Украинцы могут вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) при покупке вещей за рубежом. Система Tax Free позволяет получить от 4% до 25% потраченной суммы, в зависимости от страны. Она распространяется на товары личного пользования, кроме топлива, алкоголя, табака и пищевых продуктов.

Чтобы воспользоваться системой возврата, необходимо выполнить такие требования:

заполнить специальную форму Tax Free во время покупки;

не распаковывать товар;

на границе сообщить таможеннику о необходимости вернуть НДС, предоставив в качестве доказательства заполненную форму и чек;

получить на документе Tax Free печать;

обратиться к глобальному оператору или в украинский банк.

Отметим, возврат денег возможен в течение ограниченного времени — обычно от 3 месяцев до 1 года. Налог начисляют в гривнах по официальному курсу, действующему в день выплаты компенсации.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы начали получать письма от налоговой с требованием объяснить, почему они продают товары в интернете без государственной регистрации ФЛП. За это грозят серьезные штрафные санкции. Ответить на письмо надо обязательно.

Также мы писали, что владельцы жилья, которые сдают его в аренду внутренне перемещённым лицам, могут получить компенсацию уплаченных налогов: НДФЛ, военного сбора и единого налога. Выплаты проводятся ежеквартально Пенсионным фондом.