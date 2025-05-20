Продаж товарів в інтернеті — як відповісти на лист податкової та уникнути штрафів

Банківська картка і ноутбук. Фото: Pexels

Фізичні особи, які займаються систематичним продажем товарів в інтернеті, повинні зареєструвати ФОП і сплачувати податки з доходів. Інакше контролюючий орган може прийти з перевіркою, вимагаючи пояснень. Такі випадки вже зафіксували, адже ДПС посилила контроль.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як уникнути штрафів і що робити, отримавши лист від податкової.

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Що заборонено робити без ФОП

Продаж товарів в інтернеті не стане причиною штрафних санкцій, якщо людина кілька разів позбулася особистих речей. Важливо, щоб угоди не були систематичними, інакше контролюючий орган прийде за поясненнями.

Як розповів адвокат Богдан Янків у власному Telegram-каналі, без реєстрації підприємницької діяльності не можна:

продавати нові речі або речі, виготовлені своїми руками;

вести рекламу, приймати замовлення в Instagram (ДПС навіть проводить активні контрольні закупки);

здійснювати регулярні або масові продажі;

працювати з передоплатами та гарантіями;

залучати логістику, розраховуватися з клієнтами через сервіси типу NovaPay.

Три і більше онлайн-продажі вимагають від фізичної особи державної реєстрації ФОП. Альтернатива — відображати доходи в щорічній декларації про майновий стан і сплачувати податки: 18% ПДФО та 5% військового збору.

Що відповісти на лист податкової

Контролюючий орган має інструмент для відслідковування розрахункових операцій за продаж товарів в інтернеті. За твердженням податкового консультанта Михайла Смоковича, українці навіть почали отримувати листи з вимогою роз’яснити реалізацію продукції без відкриття ФОП і сплати податків.

"Почалось! Пішли листи з податкової всім, хто продає в інтернеті без реєстрації ФОП. Як і очікували раніше, податкова почала відпрацьовувати ту інформацію про продажі, яку отримує від фінустанов, через які такі продажі відбуваються", — написав він у власному Telegram-каналі.

Відповісти на лист потрібно обов’язково. Найкращим варіантом буде запевнити, що ви продавали особисті вживані речі та плануєте зареєструватися (чи вже зареєструвались) суб'єктом підприємницької діяльності.

Щоб уникнути негараздів, рекомендується правильно прописувати призначення платежу. Наприклад, "повернення коштів за вживану річ". Також не слід отримувати регулярні платежі на банківську картку від незнайомців, оскільки це "дзвіночок" для податківців перевірити надходження.

А ще — в жодному разі не створюйте онлайн-магазин у соціальних мережах/месенджерах. Це тільки доведе, що ви отримуєте систематичний дохід без державної реєстрації ФОП.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким українцям держава компенсує податок на доходи фізичних осіб, військовий збір і єдиний податок. Йдеться про орендодавців, які здають житло внутрішньо переміщеним особам. Компенсацію виплачує Пенсійний фонд.

Також ми писали, що ФОПи можуть мінімізувати ризики податкового моніторингу. Аби не потрапити під перевірку, варто дотримуватися ключових принципів безпечної діяльності та не порушувати законодавство у сфері трудових відносин.