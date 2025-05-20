Продажа товаров в интернете — как ответить на письмо от налоговой и избежать штрафов

Банковская карта и ноутбук. Фото: Pexels

Физические лица, которые занимаются систематической продажей товаров в интернете, должны зарегистрировать ФЛП и уплачивать налоги с доходов. Иначе контролирующий орган может прийти с проверкой, требуя объяснений. Такие случаи уже зафиксировали, ведь ГНС усилила контроль.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как избежать штрафов и что делать, получив письмо от налоговой.

Реклама

Читайте также:

Что запрещено делать без ФЛП

Продажа товаров в интернете не станет причиной штрафных санкций, если человек несколько раз избавился от личных вещей. Важно, чтобы сделки не были систематическими, иначе контролирующий орган придет за объяснениями.

Как рассказал адвокат Богдан Янкив в собственном Telegram-канале, без регистрации предпринимательской деятельности нельзя:

продавать новые вещи или изготовленные своими руками;

вести рекламу, принимать заказы в Instagram (ГНС даже проводит активные контрольные закупки);

осуществлять регулярные или массовые продажи;

работать с предоплатами и гарантиями;

привлекать логистику, рассчитываться с клиентами через сервисы типа NovaPay.

Три и более онлайн-продажи требуют от физического лица государственной регистрации ФЛП. Альтернатива — отражать доходы в ежегодной декларации об имущественном состоянии и платить налоги: 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Что ответить на письмо налоговой

Контролирующий орган имеет инструмент для отслеживания расчетных операций за продажу товаров в интернете. По утверждению налогового консультанта Михаила Смоковича, украинцы даже начали получать письма с требованием разъяснить реализацию продукции без открытия ФЛП и уплаты налогов.

"Началось! Пошли письма из налоговой всем, кто продает в интернете без регистрации ФЛП. Как и ожидали ранее, налоговая начала отрабатывать ту информацию о продажах, которую получает от финучреждений, через которые такие продажи происходят", — написал он в собственном Telegram-канале.

Ответить на письмо нужно обязательно. Лучшим вариантом будет заверить, что вы продавали личные подержанные вещи и планируете зарегистрироваться (или уже зарегистрировались) субъектом предпринимательской деятельности.

Дабы избежать проблем, рекомендуется правильно прописывать назначение платежа. Например, "возврат средств за бывшую в употреблении вещь". Также не следует получать регулярные платежи на банковскую карточку от незнакомцев, поскольку это "звоночек" для налоговиков проверить поступления.

А еще — ни в коем случае не создавайте онлайн-магазин в социальных сетях/мессенджерах. Это только докажет, что вы получаете систематический доход без государственной регистрации ФЛП.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым украинцам государство компенсирует налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый налог. Речь идет об арендодателях, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам. Компенсацию выплачивает Пенсионный фонд.

Также мы писали, что ФЛП могут минимизировать риски налогового мониторинга. Чтобы не попасть под проверку, стоит придерживаться ключевых принципов безопасной деятельности и не нарушать законодательство в сфере трудовых отношений.