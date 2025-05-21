Украинцев начали вызывать в налоговую — какие письма рассылает ГНС и зачем

Украинцы начали получать письма от налоговой — что случилось
Украинцам начали приходить письма от налоговой с требованием явиться в территориальное отделение ГНС на конкретную дату/время. Причина — предоставление объяснения о систематическом ведении хозяйственной деятельности с использованием NovaPay. Другими словами, это касается продажи товаров в интернете с приемом денег на личную карту.
Пример письма показала бухгалтер Людмила Боднар в социальной сети Threads.
Почему украинцев вызывают в налоговую
Контролирующий орган начал усиленно мониторить продавцов в интернете, которые пользуются цифровыми платформами, в частности OLX. Реализовать подержанные вещи несколько раз в год можно, однако систематическая деятельность с приемом наличных средств или на банковскую карту расценивается как незарегистрированный бизнес.
В письме от 8 мая говорится о требовании лично явиться в Главное управление ГНС в Черновицкой области:
"Для предоставления объяснения, составления и подписания протокола об административном правонарушении по результатам соблюдения требований порядка осуществления хозяйственной деятельности в части операций по приему средств с использованием услуг (сервисов) ООО "Нова Пей".
Как видно, налоговики усилили контроль за гражданами, которые продают товары онлайн без официальной регистрации ФЛП. В целом предпринимательская деятельность является обязательной в случаях:
- систематической реализации новых товаров или вещей, изготовленных собственноручно;
- приема заказов в социальных сетях и мессенджерах;
- осуществления массовых продаж;
- использования сервисов, как NovaPay, для расчетов с клиентами.
Если человек совершил три и больше продажи в интернете, то должен открыть ФЛП для регулярной уплаты налогов. Или же декларировать доходы в годовой отчетности, платя 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Игнорирование этих требований может привести к административной ответственности, о чем прямо написано в письме.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, многие украинцы покупают мобильные телефоны, в частности iPhone, за рубежом. И возникает вопрос, придется ли облагать технику налогом при пересечении границы. Смартфон в количестве до двух единиц считается предметом личного пользования и не подлежит налогообложению.
Также мы писали, что ФЛП могут заранее подготовиться к налоговой проверке и избежать многих проблем. Они должны провести ревизию всех документов, осуществить аудит налоговых обязательств и проанализировать финансовые операции на признаки рискованности.
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