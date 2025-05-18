Штрафи в транспорті — без чого не можна їздити пенсіонерам у 2025

Жінка похилого віку на зупинці. Фото: УНІАН

В Україні пенсіонери мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Але на практиці не всі можуть скористатися цією пільгою.

Про те, в яких видах транспорт пенсіонери можуть їздити безплатно та кого можуть оштрафувати у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", безоплатно пенсіонери можуть їздити у:

трамваях;

тролейбусах;

приміських електричках;

автобусах міського сполучення (крім міжміських маршрутів).

Але за поїздки в метро, міжміському автобусі, таксі, маршрутці чи поїзді далекого сполучення доведеться платити повну вартість.

За що можуть оштрафувати пенсіонера

Ще одна важлива умова — при собі потрібно мати пенсійне посвідчення. Якщо його немає, право на безплатний проїзд не діє, і доведеться платити, як звичайному пасажиру. Ба більше, якщо у людини відсутній документ, що дає право на пільгу, і вона не придбала квиток — пенсіонера можуть оштрафувати.

Наразі сума покарання за проїзд "зайцем" становить двадцятикратну вартість разового проїзду. У Києві це 160 гривень. І хоча навряд чи контролери ставлять собі за мету штрафувати громадян похилого віку, якщо під час перевірки у них не буде при собі пенсійного посвідчення, вірогідність отримати покарання стає цілком реальною.

Раніше ми писали, що багато українців хоча б раз їздили в метро, а для мешканців Києва це — частина щоденної рутини: дорога на роботу, навчання чи у справах. Звичайна вартість поїздки — 8 грн, але дехто платить більше.

Також ми розповідали, що пенсіонери шукають доступні мобільні тарифи з простим підключенням, хорошим зв’язком і вигідними умовами. Вони більше потребують хвилин для дзвінків, ніж інтернету.