Штрафы в транспорте — без чего нельзя ездить пенсионерам в 2025

Пожилая женщина на остановке. Фото: УНИАН

В Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Но на практике не все могут воспользоваться этой льготой.

О том, в каких видах транспорта пенсионеры могут ездить бесплатно и кого могут оштрафовать в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Согласно постановлению Кабинета Министров "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", бесплатно пенсионеры могут ездить в:

трамваях;

троллейбусах;

пригородных электричках;

автобусах городского сообщения (кроме междугородних маршрутов).

Но за поездки в метро, междугороднем автобусе, такси, маршрутке или поезде дальнего следования придется платить полную стоимость.

За что могут оштрафовать пенсионера

Еще одно важное условие — при себе нужно иметь пенсионное удостоверение. Если его нет, право на бесплатный проезд не действует, и придется платить, как обычному пассажиру. Более того, если у человека отсутствует документ, дающий право на льготу, и он не приобрел билет — пенсионера могут оштрафовать.

Сейчас сумма наказания за проезд "зайцем" составляет двадцатикратную стоимость разового проезда. В Киеве это 160 гривен. И хотя вряд ли контролеры ставят своей целью штрафовать пожилых граждан, если во время проверки у них не будет при себе пенсионного удостоверения, вероятность получить наказание становится вполне реальной.

Ранее мы писали, что многие украинцы хотя бы раз ездили в метро, а для жителей Киева это — часть ежедневной рутины: дорога на работу, учебу или по делам. Обычная стоимость поездки — 8 грн, но некоторые платят больше.

Также мы рассказывали, что пенсионеры ищут доступные мобильные тарифы с простым подключением, хорошей связью и выгодными условиями. Они больше нуждаются в минутах для звонков, чем в интернете.