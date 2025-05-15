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Головна Економіка Неочікувані витрати — коли в метро потрібно платити вдвічі більше

Неочікувані витрати — коли в метро потрібно платити вдвічі більше

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Дата публікації: 15 травня 2025 11:20
Проїзд в метро обійдеться вдвічі дорожче — з кого вимагають доплату у 2025
Люди в метро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Більшість українців хоч раз та користувались послугами метрополітену. Для жителів столиці підземка — важлива частина повсякденного життя. Її використовують для поїздок на роботу, навчання, зустрічей або для повсякденних справ. Зазвичай пасажири сплачують 8 грн за одну подорож, але для декого сума може бути більша.

Про те, чому проїзд у підземці для деяких пасажирів може коштувати вдвічі дорожче у 2025 році, зазначається на сайті Київського метрополітену.

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Для кого у 2025 році проїзд коштує 8 грн 

Проходячи крізь турнікет чи заходячи до вагона, мало хто згадує про встановлені обмеження для пасажирів. А дарма — у метро діють чітко визначені правила перевезення речей, яких варто дотримуватись, щоб уникнути неприємностей. У 2025 році пасажири мають право без додаткової оплати взяти з собою:

  • невеликі сумки, рюкзаки, валізи — ручну поклажу;
  • музичні інструменти за умови наявності чохла чи пакування;
  • спортивне спорядження (санки, лижі, ковзани, велосипеди тощо), також у належному пакуванні;
  • дитячі візочки, інвалідні крісла, тростини, милиці та інші допоміжні засоби для осіб з інвалідністю;
  • клітки, коробки або контейнери, у яких сума трьох вимірів (висота, ширина, довжина) не перевищує 120 см.

Коли поїздка обійдеться вдвічі дорожче

Час від часу виникають ситуації, коли людині відмовляють у доступі до підземки через надто громіздкий багаж або просять  окремо оплатити його перевезення. Гроші стягуються за великогабаритні речі — якщо їх розмір (у сумі трьох вимірів) дорівнює або перевищує 120 см. Також до платного багажу належать:

  • довгі предмети понад 150 см;
  • рулони діаметром від 10 см і завдовжки від 100 см.

Вартість перевезення такого багажу дорівнює ціні однієї поїздки. При цьому пасажиру дозволено провозити не більше двох таких одиниць. Тобто, з занадто великим багажем, вартість однієї поїздки обійдеться щонайменше у 16 гривень.

Що взагалі заборонено перевозити в метро

Однак доплата працює не завжди. Правила чітко забороняють транспортувати речі, які можуть створити дискомфорт або становити небезпеку для інших осіб. Заборонено перевозити:

  • об'єкти, розміри яких у сумі перевищують 200 см;
  • клітки, ящики або контейнери, більші за 120 см у сумі трьох вимірів;
  • рулони, що мають діаметр понад 15 см та довжину більш як 170 см;
  • довгі предмети (наприклад, рибальські вудки, гілки, інвентар) довжиною понад 220 см;
  • речі без пакування, які можуть бруднити, пошкоджувати або травмувати;
  • легкозаймисті, вибухові, токсичні речовини, наркотики, балони з газом або киснем;
  • тварин та птахів без спеціальної тари (виняток — собаки-поводирі);
  • великі предмети на візках, якщо їхні розміри перевищують 200 см і це не валіза на колесах чи сумка-візок;
  • велосипеди та інше спортивне спорядження, якщо їх габарити більші за 120 см — такі речі можна перевозити лише у розібраному вигляді.

Також працівники метрополітену можуть зупинити пасажирів, якщо ті мають спортивний інвентар, садові знаряддя, мисливську зброю, колючі або крихкі речі без належного пакування.

Раніше ми писали, що безоплатний проїзд — це одна з форм державної допомоги для найвразливіших українців. У 2025 році люди з інвалідністю мають право їздити більшістю видів громадського транспорту безплатно, хоча така пільга діє не всюди.

Також ми розповідали, що відповідно до закону, право на безплатний проїзд мають військові, люди з інвалідністю, багатодітні родини та діти до 6 років. Для користування пільгами потрібно пред’явити відповідне посвідчення.

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Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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