Проїзд в метро обійдеться вдвічі дорожче — з кого вимагають доплату у 2025

Неочікувані витрати — коли в метро потрібно платити вдвічі більше
Більшість українців хоч раз та користувались послугами метрополітену. Для жителів столиці підземка — важлива частина повсякденного життя. Її використовують для поїздок на роботу, навчання, зустрічей або для повсякденних справ. Зазвичай пасажири сплачують 8 грн за одну подорож, але для декого сума може бути більша.
Про те, чому проїзд у підземці для деяких пасажирів може коштувати вдвічі дорожче у 2025 році, зазначається на сайті Київського метрополітену.
Для кого у 2025 році проїзд коштує 8 грн
Проходячи крізь турнікет чи заходячи до вагона, мало хто згадує про встановлені обмеження для пасажирів. А дарма — у метро діють чітко визначені правила перевезення речей, яких варто дотримуватись, щоб уникнути неприємностей. У 2025 році пасажири мають право без додаткової оплати взяти з собою:
- невеликі сумки, рюкзаки, валізи — ручну поклажу;
- музичні інструменти за умови наявності чохла чи пакування;
- спортивне спорядження (санки, лижі, ковзани, велосипеди тощо), також у належному пакуванні;
- дитячі візочки, інвалідні крісла, тростини, милиці та інші допоміжні засоби для осіб з інвалідністю;
- клітки, коробки або контейнери, у яких сума трьох вимірів (висота, ширина, довжина) не перевищує 120 см.
Коли поїздка обійдеться вдвічі дорожче
Час від часу виникають ситуації, коли людині відмовляють у доступі до підземки через надто громіздкий багаж або просять окремо оплатити його перевезення. Гроші стягуються за великогабаритні речі — якщо їх розмір (у сумі трьох вимірів) дорівнює або перевищує 120 см. Також до платного багажу належать:
- довгі предмети понад 150 см;
- рулони діаметром від 10 см і завдовжки від 100 см.
Вартість перевезення такого багажу дорівнює ціні однієї поїздки. При цьому пасажиру дозволено провозити не більше двох таких одиниць. Тобто, з занадто великим багажем, вартість однієї поїздки обійдеться щонайменше у 16 гривень.
Що взагалі заборонено перевозити в метро
Однак доплата працює не завжди. Правила чітко забороняють транспортувати речі, які можуть створити дискомфорт або становити небезпеку для інших осіб. Заборонено перевозити:
- об'єкти, розміри яких у сумі перевищують 200 см;
- клітки, ящики або контейнери, більші за 120 см у сумі трьох вимірів;
- рулони, що мають діаметр понад 15 см та довжину більш як 170 см;
- довгі предмети (наприклад, рибальські вудки, гілки, інвентар) довжиною понад 220 см;
- речі без пакування, які можуть бруднити, пошкоджувати або травмувати;
- легкозаймисті, вибухові, токсичні речовини, наркотики, балони з газом або киснем;
- тварин та птахів без спеціальної тари (виняток — собаки-поводирі);
- великі предмети на візках, якщо їхні розміри перевищують 200 см і це не валіза на колесах чи сумка-візок;
- велосипеди та інше спортивне спорядження, якщо їх габарити більші за 120 см — такі речі можна перевозити лише у розібраному вигляді.
Також працівники метрополітену можуть зупинити пасажирів, якщо ті мають спортивний інвентар, садові знаряддя, мисливську зброю, колючі або крихкі речі без належного пакування.
Раніше ми писали, що безоплатний проїзд — це одна з форм державної допомоги для найвразливіших українців. У 2025 році люди з інвалідністю мають право їздити більшістю видів громадського транспорту безплатно, хоча така пільга діє не всюди.
Також ми розповідали, що відповідно до закону, право на безплатний проїзд мають військові, люди з інвалідністю, багатодітні родини та діти до 6 років. Для користування пільгами потрібно пред’явити відповідне посвідчення.
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