Проезд в метро обойдется вдвое дороже — с кого требуют доплату в 2025

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Большинство украинцев хоть раз и пользовались услугами метрополитена. Для жителей столицы подземка — важная часть повседневной жизни. Ее используют для поездок на работу, учебу, встреч или для повседневных дел. Обычно пассажиры платят 8 грн за одно путешествие, но для некоторых сумма может быть больше.

О том, почему проезд в подземке для некоторых пассажиров может стоить вдвое дороже в 2025 году, отмечается на сайте Киевского метрополитена.

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Для кого в 2025 году проезд стоит 8 грн

Проходя сквозь турникет или заходя в вагон, мало кто вспоминает об установленных ограничениях для пассажиров. А зря — в метро действуют четко определенные правила перевозки вещей, которых следует придерживаться, чтобы избежать неприятностей. В 2025 году пассажиры имеют право без дополнительной оплаты взять с собой:

небольшие сумки, рюкзаки, чемоданы — ручную кладь;

музыкальные инструменты при условии наличия чехла или упаковки;

спортивное снаряжение (санки, лыжи, коньки, велосипеды и т.д.), также в надлежащей упаковке;

детские коляски, инвалидные кресла, трости, костыли и другие вспомогательные средства для лиц с инвалидностью;

клетки, коробки или контейнеры, у которых сумма трех измерений (высота, ширина, длина) не превышает 120 см.

Когда поездка обойдется вдвое дороже

Время от времени возникают ситуации, когда человеку отказывают в доступе к подземке из-за слишком громоздкого багажа или просят отдельно оплатить его перевозку. Деньги взимаются за крупногабаритные вещи — если их размер (в сумме трех измерений) равен или превышает 120 см. Также к платному багажу относятся:

длинные предметы свыше 150 см;

рулоны диаметром от 10 см и длиной от 100 см.

Стоимость перевозки такого багажа равна цене одной поездки. При этом пассажиру разрешено провозить не более двух таких единиц. То есть, со слишком большим багажом, стоимость одной поездки обойдется минимум в 16 гривен.

Что вообще запрещено перевозить в метро

Однако доплата работает не всегда. Правила четко запрещают транспортировать вещи, которые могут создать дискомфорт или представлять опасность для других лиц. Запрещено перевозить:

объекты, размеры которых в сумме превышают 200 см;

клетки, ящики или контейнеры, больше 120 см в сумме трех измерений;

рулоны, имеющие диаметр более 15 см и длину более 170 см;

длинные предметы (например, рыболовные удочки, ветки, инвентарь) длиной более 220 см;

вещи без упаковки, которые могут пачкать, повреждать или травмировать;

легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные вещества, наркотики, баллоны с газом или кислородом;

животных и птиц без специальной тары (исключение — собаки-поводыри);

крупные предметы на тележках, если их размеры превышают 200 см и это не чемодан на колесах или сумка-тележка;

велосипеды и другое спортивное снаряжение, если их габариты больше 120 см — такие вещи можно перевозить только в разобранном виде.

Также работники метрополитена могут остановить пассажиров, если те имеют спортивный инвентарь, садовые орудия, охотничье оружие, колючие или хрупкие вещи без надлежащей упаковки.

Ранее мы писали, что бесплатный проезд — это одна из форм государственной помощи для самых уязвимых украинцев. В 2025 году люди с инвалидностью имеют право ездить большинством видов общественного транспорта бесплатно, хотя такая льгота действует не везде.

Также мы рассказывали, что согласно закону, право на бесплатный проезд имеют военные, люди с инвалидностью, многодетные семьи и дети до 6 лет. Для пользования льготами нужно предъявить соответствующее удостоверение.