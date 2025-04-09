Метро не для всіх — кого зупинять на вході у квітні 2025 року

Турнікети в метрополітені. Фото: УНІАН

Метрополітен — один із найзручніших способів пересування містом, але перебування в ньому регулюється чітко визначеними правилами. Деякі пасажири можуть бути позбавлені права на проїзд через порушення цих вимог.

Інформацію про те, чому деяким українцям можуть заборонити зайти до метрополітену у квітні, можна знайти на сайті Київського метрополітену.

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Щоб скористатися підземкою, пасажир повинен мати дійсний електронний квиток, зареєстрований в автоматизованій системі обліку пасажирів (АСОП). Якщо термін дії квитка сплив або він не внесений до системи, доступ до проїзду буде заборонений.

Пільговики також зобов’язані мати чинний електронний документ. Якщо пільговий квиток недійсний або належить іншій особі, вхід до метрополітену може бути обмежений.

Окрему увагу приділено багажу. Якщо речі, які намагається пронести пасажир, перевищують дозволені параметри або становлять загрозу для інших, вхід до метро може бути заборонений.

Який багаж заборонено перевозити в метрополітені

Деякі речі заборонено перевозити в столичному метрополітені. Це зроблено для безпеки пасажирів та збереження обладнання. Під заборону потрапили:

Рулони діаметром понад 15 см і довжиною понад 170 см. Речі, розміри яких у сумі (довжина + ширина + висота) перевищують 200 см. Контейнери та клітки, якщо їхні габарити разом більше ніж 120 см. Довгі предмети (наприклад, дерева, вудки, садовий інвентар), довші за 220 см. Будь-які речі без надійного кріплення, які можуть когось травмувати, забруднити чи пошкодити майно метрополітену. Вогненебезпечні, вибухонебезпечні, отруйні, наркотичні та їдкі речовини, а також газові чи кисневі балони. Багаж на візках (крім валіз і сумок на колесах, розмір яких не перевищує 200 см у сумі трьох вимірів).

Чи можна заходити у метро з тваринами у 2025 році

Домашні улюбленці можуть бути пасажирами метрополітену, але лише за певних умов:

Котів слід транспортувати виключно в переносках. Невеликі собаки (до 45 см у холці) можуть бути перевезені на руках або у закритих контейнерах. Маленькі тварини, такі як морські свинки, хом’ячки чи кролики, дозволені до перевезення у спеціальних контейнерах або клітках.

Водночас заборонено провозити диких чи екзотичних тварин, зокрема рептилій, хижих птахів, мавп або змій. Великі собаки (понад 45 см у холці) також не допускаються до підземки, окрім службових собак-поводирів, які мають бути з намордником, повідцем і нашийником.

Раніше ми писали, що метро — швидкий і доступний спосіб пересування містом. У 2025 році проїзд коштує 8 гривень, але окремі категорії українців користуються ним безплатно.

Також ми розповідали, що більшість пасажирів сплачують за проїзд, а контролери перевіряють наявність квитків чи інших способів оплати. Безквитковий проїзд загрожує штрафом.