Метро не для всех — кого остановят на входе в апреле 2025 года

Турникеты в метрополитене. Фото: УНИАН

Метрополитен — один из самых удобных способов передвижения по городу, но пребывание в нем регулируется четко определенными правилами. Некоторые пассажиры могут быть лишены права на проезд из-за нарушения этих требований.

Информацию о том, почему некоторым украинцам могут запретить зайти в метрополитен в апреле, можно найти на сайте Киевского метрополитена.

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Почему могут не впустить в метро

Чтобы воспользоваться подземкой, пассажир должен иметь действительный электронный билет, зарегистрированный в автоматизированной системе учета пассажиров (АСОП). Если срок действия билета истек или он не внесен в систему, доступ к проезду будет запрещен.

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Льготники также обязаны иметь действующий электронный документ. Если льготный билет недействителен или принадлежит другому лицу, вход в метрополитен может быть ограничен.

Отдельное внимание уделено багажу. Если вещи, которые пытается пронести пассажир, превышают разрешенные параметры или представляют угрозу для других, вход в метро может быть запрещен.

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Какой багаж запрещено перевозить в метрополитене

Некоторые вещи запрещено перевозить в столичном метрополитене. Это сделано для безопасности пассажиров и сохранности оборудования. Под запрет попали:

Рулоны диаметром более 15 см и длиной более 170 см. Вещи, размеры которых в сумме (длина + ширина + высота) превышают 200 см. Контейнеры и клетки, если их габариты вместе больше 120 см. Длинные предметы (например, деревья, удочки, садовый инвентарь), длиннее 220 см. Любые вещи без надежного крепления, которые могут кого-то травмировать, испачкать или повредить имущество метрополитена. Огнеопасные, взрывоопасные, ядовитые, наркотические и едкие вещества, а также газовые или кислородные баллоны. Багаж на тележках (кроме чемоданов и сумок на колесах, размер которых не превышает 200 см в сумме трех измерений).

Можно ли заходить в метро с животными в 2025 году

Домашние любимцы могут быть пассажирами метрополитена, но только при определенных условиях:

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Котов следует транспортировать исключительно в переносках. Небольшие собаки (до 45 см в холке) могут быть перевезены на руках или в закрытых контейнерах. Маленькие животные, такие как морские свинки, хомячки или кролики, разрешены к перевозке в специальных контейнерах или клетках.

В то же время запрещено провозить диких или экзотических животных, в частности рептилий, хищных птиц, обезьян или змей. Большие собаки (более 45 см в холке) также не допускаются в подземку, кроме служебных собак-поводырей, которые должны быть с намордником, поводком и ошейником.

Ранее мы писали, что метро — быстрый и доступный способ передвижения по городу. В 2025 году проезд стоит 8 гривен, но отдельные категории украинцев пользуются им бесплатно.

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Также мы рассказывали, что большинство пассажиров платят за проезд, а контролеры проверяют наличие билетов или других способов оплаты. Безбилетный проезд грозит штрафом.

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