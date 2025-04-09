Метро не для всех — кого остановят на входе в апреле 2025 года

Правила подземки — кого не пропустят в метро в апреле 2025 года
Метрополитен — один из самых удобных способов передвижения по городу, но пребывание в нем регулируется четко определенными правилами. Некоторые пассажиры могут быть лишены права на проезд из-за нарушения этих требований.
Информацию о том, почему некоторым украинцам могут запретить зайти в метрополитен в апреле, можно найти на сайте Киевского метрополитена.
Почему могут не впустить в метро
Чтобы воспользоваться подземкой, пассажир должен иметь действительный электронный билет, зарегистрированный в автоматизированной системе учета пассажиров (АСОП). Если срок действия билета истек или он не внесен в систему, доступ к проезду будет запрещен.
Льготники также обязаны иметь действующий электронный документ. Если льготный билет недействителен или принадлежит другому лицу, вход в метрополитен может быть ограничен.
Отдельное внимание уделено багажу. Если вещи, которые пытается пронести пассажир, превышают разрешенные параметры или представляют угрозу для других, вход в метро может быть запрещен.
Какой багаж запрещено перевозить в метрополитене
Некоторые вещи запрещено перевозить в столичном метрополитене. Это сделано для безопасности пассажиров и сохранности оборудования. Под запрет попали:
- Рулоны диаметром более 15 см и длиной более 170 см.
- Вещи, размеры которых в сумме (длина + ширина + высота) превышают 200 см.
- Контейнеры и клетки, если их габариты вместе больше 120 см.
- Длинные предметы (например, деревья, удочки, садовый инвентарь), длиннее 220 см.
- Любые вещи без надежного крепления, которые могут кого-то травмировать, испачкать или повредить имущество метрополитена.
- Огнеопасные, взрывоопасные, ядовитые, наркотические и едкие вещества, а также газовые или кислородные баллоны.
- Багаж на тележках (кроме чемоданов и сумок на колесах, размер которых не превышает 200 см в сумме трех измерений).
Можно ли заходить в метро с животными в 2025 году
Домашние любимцы могут быть пассажирами метрополитена, но только при определенных условиях:
- Котов следует транспортировать исключительно в переносках.
- Небольшие собаки (до 45 см в холке) могут быть перевезены на руках или в закрытых контейнерах.
- Маленькие животные, такие как морские свинки, хомячки или кролики, разрешены к перевозке в специальных контейнерах или клетках.
В то же время запрещено провозить диких или экзотических животных, в частности рептилий, хищных птиц, обезьян или змей. Большие собаки (более 45 см в холке) также не допускаются в подземку, кроме служебных собак-поводырей, которые должны быть с намордником, поводком и ошейником.
Ранее мы писали, что метро — быстрый и доступный способ передвижения по городу. В 2025 году проезд стоит 8 гривен, но отдельные категории украинцев пользуются им бесплатно.
Также мы рассказывали, что большинство пассажиров платят за проезд, а контролеры проверяют наличие билетов или других способов оплаты. Безбилетный проезд грозит штрафом.
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