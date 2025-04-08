Штраф за проїзд без квитка — скільки доведеться заплатити у 2025

Контролер тримає гроші. Фото: УНІАН

Більшість українців користуються громадським транспортом на платній основі. Перевіркою оплати займаються контролери — вони можуть поцікавитись, чи був придбаний квиток або здійснена оплата іншим дозволеним способом. У разі виявлення безквиткового пасажира йому доведеться сплатити штраф.

Про те, яке саме покарання загрожує тим, хто проігнорував оплату поїздки, пояснили на офіційному сайті Чернівецького тролейбусного управління.

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Штраф за безоплатний проїзд є адміністративним стягненням, яке застосовується у випадках:

якщо пасажир має проїзний, але не здійснив його валідацію;

якщо перевозиться дитина віком від 7 до 16 років без оплати;

якщо здійснено перевезення багажу, що перевищує допустимі розміри або вагу, без відповідної плати.

Контролер, який виписує штраф, зобов’язаний показати своє службове посвідчення. Сума покарання становить двадцятикратну ціну одного квитка. Наприклад, у Києві це 160 грн.

Також важливо пам’ятати, що сплата штрафу не звільняє порушника від необхідності оплатити сам проїзд.

Що повинна містити квитанція про штраф

Після фіксації порушення контролер має видати квитанцію, в якій зазначається:

сума штрафу;

унікальний номер квитанції;

QR-код для швидкої оплати;

дата і час складання документа;

номер маршруту;

службовий номер контролера;

назва організації, що здійснює контроль;

опис порушення з посиланням на відповідний нормативний акт.

Уникнення сплати штрафу або відмова надати документи на вимогу контролера розглядається як серйозне порушення. За це передбачена відповідальність згідно зі статтею 185-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Хто може отримати штраф випадково

Пасажирам, які використовують банківську картку для оплати проїзду, варто бути обережними. У наземному громадському транспорті таким способом можна оплатити лише одну поїздку за раз. Часто трапляються ситуації, коли люди намагаються сплатити за себе, і за свого супутника, двічі прикладаючи картку до валідатора. Однак так робити не можна.

У цьому випадку система зафіксує лише одну транзакцію, кошти буде знято тільки за одну людину, а ваш товариш вважатиметься "зайцем" і може отримати штраф. Повторна валідація однією і тією ж карткою під час однієї поїздки неможлива. Дізнатись про факт відсутності оплати можна в банківському застосунку, або, в гіршому випадку, вже під час спілкування з контролером.

Раніше ми писали, що в Україні громадяни поважного віку можуть користуватися громадським транспортом безоплатно. Для цього необхідно мати при собі пенсійне посвідчення та пред’явити його під час поїздки.

Також ми розповідали, що метро залишається одним із найдоступніших і найшвидших способів пересування у великих українських містах. У 2025 році ціна за одну поїздку становить 8 гривень. Проте окремі категорії громадян звільнені від обов’язку сплачувати за проїзд.