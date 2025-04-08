Штраф за проезд без билета — сколько придется заплатить в 2025

Наказание за безбилетный проезд — какой штраф в 2025 году
Большинство украинцев пользуются общественным транспортом на платной основе. Проверкой оплаты занимаются контролеры — они могут поинтересоваться, был ли приобретен билет или осуществлена оплата другим разрешенным способом. В случае выявления безбилетного пассажира ему придется заплатить штраф.
О том, какое именно наказание грозит тем, кто проигнорировал оплату поездки, объяснили на официальном сайте Черновицкого троллейбусного управления.
На сколько штрафуют пассажиров в 2025 году
Штраф за бесплатный проезд является административным взысканием, которое применяется в случаях:
- если пассажир имеет проездной, но не осуществил его валидацию;
- если перевозится ребенок в возрасте от 7 до 16 лет без оплаты;
- если осуществлена перевозка багажа, превышающего допустимые размеры или вес, без соответствующей платы.
Контролер, который выписывает штраф, обязан показать свое служебное удостоверение. Сумма наказания составляет двадцатикратную цену одного билета. Например, в Киеве это 160 грн.
Также важно помнить, что уплата штрафа не освобождает нарушителя от необходимости оплатить сам проезд.
Что должна содержать квитанция о штрафе
После фиксации нарушения контролер должен выдать квитанцию, в которой указывается:
- сумма штрафа;
- уникальный номер квитанции;
- QR-код для быстрой оплаты;
- дата и время составления документа;
- номер маршрута;
- служебный номер контролера;
- название организации, осуществляющей контроль;
- описание нарушения со ссылкой на соответствующий нормативный акт.
Уклонение от уплаты штрафа или отказ предоставить документы по требованию контролера рассматривается как серьезное нарушение. За это предусмотрена ответственность согласно статье 185-9 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Кто может получить штраф случайно
Пассажирам, которые используют банковскую карточку для оплаты проезда, стоит быть осторожными. В наземном общественном транспорте таким способом можно оплатить только одну поездку за раз. Часто случаются ситуации, когда люди пытаются оплатить и за себя, и за своего спутника, дважды прикладывая карточку к валидатору. Однако так делать нельзя.
В этом случае система зафиксирует только одну транзакцию, средства будут сняты только за одного человека, а ваш товарищ будет считаться "зайцем" и может получить штраф. Повторная валидация одной и той же картой во время одной поездки невозможна. Узнать о факте отсутствия оплаты можно в банковском приложении, или, в худшем случае, уже во время общения с контролером.
Ранее мы писали, что в Украине граждане почтенного возраста могут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Для этого необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение и предъявить его во время поездки.
Также мы рассказывали, что метро остается одним из самых доступных и быстрых способов передвижения в крупных украинских городах. В 2025 году цена за одну поездку составляет 8 гривен. Однако отдельные категории граждан освобождены от обязанности платить за проезд.
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