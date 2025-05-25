Торговля на улице — на сколько штрафуют тех, кто продает продукцию у дороги

Женщина продает цветы на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Многие граждане Украины, проживающие в селах или частном секторе, имеют огороды и сады, на которых выращивают овощи, фрукты, ягоды, зелень и другие растения. Иногда, чтобы немного заработать, они продают свою продукцию прямо на улице. Однако такой способ заработка может, наоборот, обернуться финансовыми потерями.

О том, на сколько могут оштрафовать за незаконную торговлю на улице в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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В городских дворах, на улицах, скверах и площадях часто можно увидеть людей, которые продают продукты или товары просто с рук или с импровизированных столиков. Однако такая торговля — незаконна.

Согласно действующему законодательству Украины, торговля в неустановленных местах нарушает правила. Статья 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф за такие действия:

от одного до семи необлагаемых минимумов доходов граждан за продажу обычных товаров (от 17 до 119 грн) . В некоторых случаях продукцию также могут конфисковать;

. В некоторых случаях продукцию также могут конфисковать; от шести до пятнадцати необлагаемых минимумов, если речь идет о продаже промышленной продукции (одежда, бытовая химия и т.д.) с конфискацией предметов торговли (от 102 до 255 гривен).

Также запрещено устанавливать торговые точки без разрешения — это касается автомобилей, прицепов, тележек, лотков или столиков. Запрет действует как для обычных граждан, так и для предпринимателей, если место торговли не утверждено городской администрацией.

Власти уверяют, что уважают труд тех, кто выращивает и продает собственную сельскохозяйственную продукцию, но просят всех соблюдать правила. Продажа в разрешенных местах, таких как рынки, обеспечивает не только законность, но и гигиеническую безопасность и правильные условия хранения товаров.

Ранее мы писали, что налоговая служба усилила контроль за денежными переводами. В результате мониторинга выявили около 11 000 человек, которые торговали онлайн без регистрации ФЛП, уклоняясь от налогов.

Также мы рассказывали, что украинцы начали получать письма от налоговой с требованием явиться в местное отделение ГНС в определенное время. Причина - необходимость предоставить объяснения относительно регулярной предпринимательской деятельности через NovaPay, то есть онлайн-продаж с зачислением средств на личную карточку.