Сусід спалює сміття — що робити, якщо дим йде у вашу сторону

Жінка спалює гілки та суху траву. Фото: УНІАН

Доволі часто працюючи на городі чи в саду, або просто прибираючи на своїй земельній ділянці, українці виявляють, що у них накопичилось чимало мотлоху. Це можуть бути залишки рослин, листя чи якісь старі речі. Щоб позбутись цього, багато господарів обирає найпростіший спосіб — просто все спалити. Однак такі дії навряд сподобаються сусідам, якщо дим буде йти у їх сторону.

Про те, чи можуть українці спалювати мотлох на своїй земельній ділянці та що робити, коли дим від сусіда заважає, зазначається в публікації Міністерства юстиції України.

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Що забороняється робити навіть в межах своєї земельної ділянки

Власник земельної ділянки має право самостійно визначати, як її використовувати. Однак трапляються випадки, коли спосіб експлуатації землі створює дискомфорт для сусідніх наділів. Саме тому Земельний кодекс України закріплює обов’язок дотримання норм добросусідства.

Цей принцип розкрито у статті 103 ЗКУ. Він передбачає, що кожен землевласник або користувач повинен поводитись із ділянкою так, щоб не створювати надмірних незручностей власникам сусідніх територій. Йдеться про:

затінення;

задимлення;

поширення різких запахів;

підвищеного рівня шуму та інших негативних впливів.

Будь-яке використання земельної ділянки не повинно заважати сусідам повноцінно та цільово використовувати їх власність. У ситуаціях, коли відбувається подібне порушення, йдеться про недопустимий вплив.

Ще одна часта проблема — самовільне видалення рослинності (наприклад, коріння дерев), яка проростає із сусідньої ділянки. Такі дії допустимі лише у випадку, якщо рослини реально заважають використанню вашої ділянки за її призначенням.

В інших випадках це може розцінюватися як правопорушення і спричинити відповідальність: як цивільну (відшкодування збитків), так і адміністративну (штраф).

Що робити, якщо сусід не реагує на ваші зауваження

Якщо дії сусіда заважають вам, це вважається земельним спором. Спочатку варто звернутись до місцевої ради (сільської, селищної чи міської) із письмовою заявою. Її мають розглянути протягом 7 днів у присутності обох сторін. Рішення буде офіційним, із чіткими вказівками щодо його виконання.

Якщо вас не влаштовує рішення ради, ви маєте право звернутись до суду. Перед подачею позову важливо зібрати докази порушення. Це можуть бути:

експертні висновки;

свідчення очевидців;

документи, які підтверджують ваше право на ділянку;

акти перевірок від екологічної інспекції чи земельної служби.

Усі ці матеріали разом із заявою подаються до суду за місцем розташування земельної ділянки.

Раніше ми писали, що попри завершення опалювального сезону, деякі українці вже зараз готують дрова на зиму — улітку це вигідніше через нижчі ціни. Ще економніше — самостійна заготівля. Та перш ніж вирушати з сокирою в посадку, слід розібратись, чи дозволено рубати сухостій у зелених зонах біля населених пунктів.

Також ми розповідали, що власники земель мають право використовувати свої ділянки на власний розсуд, якщо це не суперечить закону. Висаджуючи дерева й кущі, люди прагнуть зробити подвір’я затишнішим, але іноді такі насадження стають джерелом суперечок із сусідами.