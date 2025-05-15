Дерево сусіда затіняє ваш двір — чи можна зрізати гілки, які заходять за паркан

Хлопчик тягне обрізані гілки. Фото: УНІАН

Кожен українець має право розпоряджатись своєю землею на власний розсуд, якщо їх дії не суперечать нормам законодавства. Висаджуючи дерева, кущі та інші зелені насадження на своїй ділянці, господарі намагаються створити більш затишну атмосферу у своєму дворі чи саду. Однак інколи, саме ці рослини можуть стати причиною конфліктів між сусідами.

Про те, чи можуть українці зрубати гілки та коріння, які проростають із сусідньої ділянки, зазначається в 105 статті Земельного кодексу України.

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Чи можна зрізати гілки сусідського дерева

Коли дерева у дворі чи саду розростаються, їхні гілки можуть виходити за межі ділянки та заважати сусідам — створювати тінь, засмічувати територію листям або плодами. Тож у постраждалих господарів часто виникає питання, чи можна самостійно обрізати надокучливі гілки.

У Земельному кодексі України зазначається, що коли гілки або коріння дерева з сусідньої ділянки заходять на вашу територію та реально заважають вам нею користуватись, ви маєте право їх обрізати. Але є важливі умови. Це допускається, якщо гілки створюють проблеми:

Затіняють ділянку. Засмічують її листям чи плодами. Перешкоджають господарській діяльності.

Загалом, в Україні існують певні вимоги щодо того, на якій відстані до сусідньої ділянки можна садити дерева. Якщо мова про стовбури заввишки понад 3 метри дистанція до межі повинна бути не менше 4 метрів. Для дерев до 3 метрів — достатньо 2 метри.

Однак варто зауважити, що у випадку, якщо через обрізку дерево загине, відповідальність нестиме той, хто його обрізав. Тож перед тим як братися за секатор, рекомендується звернутись до сусіда — усно або письмово. Найкраще — надіслати офіційного листа з повідомленням про вручення.

Якщо після звернення сусід не прибрав гілки, а вони й далі заважають, ви маєте законне право обрізати їх самостійно.

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