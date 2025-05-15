Дерево соседа затеняет ваш двор — можно ли срезать ветки, которые заходят за забор

Мальчик тянет обрезанные ветки. Фото: УНИАН

Каждый украинец имеет право распоряжаться своей землей по своему усмотрению, если их действия не противоречат нормам законодательства. Высаживая деревья, кусты и другие зеленые насаждения на своем участке, хозяева пытаются создать более уютную атмосферу в своем дворе или саду. Однако иногда, именно эти растения могут стать причиной конфликтов между соседями.

О том, могут ли украинцы срубить ветви и корни, которые прорастают с соседнего участка, отмечается в 105 статье Земельного кодекса Украины.

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Можно ли срезать ветви соседского дерева

Когда деревья во дворе или саду разрастаются, их ветви могут выходить за пределы участка и мешать соседям — создавать тень, засорять территорию листьями или плодами. Поэтому у пострадавших хозяев часто возникает вопрос, можно ли самостоятельно обрезать надоедливые ветви.

В Земельном кодексе Украины отмечается, что когда ветви или корни дерева с соседнего участка заходят на вашу территорию и реально мешают вам ею пользоваться, вы имеете право их обрезать. Но есть важные условия. Это допускается, если ветви создают проблемы:

Затеняют участок. Засоряют его листьями или плодами. Препятствуют хозяйственной деятельности.

В общем, в Украине существуют определенные требования относительно того, на каком расстоянии до соседнего участка можно сажать деревья. Если речь о стволах высотой более 3 метров дистанция до границы должна быть не менее 4 метров. Для деревьев до 3 метров — достаточно 2 метра.

Однако стоит заметить, что в случае, если из-за обрезки дерево погибнет, ответственность будет нести тот, кто его обрезал. Поэтому перед тем как браться за секатор, рекомендуется обратиться к соседу — устно или письменно. Лучше всего — отправить официальное письмо с уведомлением о вручении.

Если после обращения сосед не убрал ветки, а они и дальше мешают, вы имеете законное право обрезать их самостоятельно.

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