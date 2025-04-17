Заготівля дров у травні 2025 — де заборонено рубати навіть сухостій

Порубані дрова в лісі. Фото: Pexels

Для багатьох українців дрова залишаються надійним та економним способом обігріву, особливо актуальним в селах і невеликих містах. Якщо заготовити деревину власноруч, можна суттєво зекономити на комуналці. Але важливо знати, що рубати дерева де завгодно не можна — існують місця, де це суворо заборонено.

Про те, де не можна заготовляти дрова у 2025 році, зазначається в Лісовому кодексі України.

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Згідно з Лісовим кодексом України, самовільна заготівля деревини є незаконною. Щоб мати право зрубати дерево в лісі, потрібен спеціальний дозвіл — лісорубний квиток. Без нього дозволено лише збирати ягоди, гриби чи інші дикорослі рослини, але не деревину.

Навіть мертві дерева або сухі гілки, які лежать на землі, вважаються державною власністю. Забрати їх без дозволу — це порушення закону.

Де ще заборонено добувати дрова

Існують зони, де заготовляти дрова категорично не можна. Це стосується таких локацій:

Дендропарки та ботанічні сади. Місця гніздування рідкісних птахів. Національні парки, заповідники, заказники. Прибережні захисні смуги біля річок, озер і водосховищ. Території, де ростуть рідкісні дерева, занесені до Червоної книги. Дерева з високою селекційною цінністю (так звані плюсові дерева та насінники).

Навіть санітарна чи формувальна вирубка в таких зонах — під забороною. Якщо дрова заготовлені без дозволу або на заборонених територіях, це може стати підставою для штрафу або кримінальної відповідальності. Закон дозволяє рубку дерев лише з відповідними документами та в спеціально визначених місцях.

Отже, перед тим як рубати дерево, переконайтесь, що це дозволено. Інакше можна отримати не тепло в домі, а проблеми з законом.

Раніше ми писали, що багато хто, висаджуючи дерева у себе на ділянці чи в саду, помилково думає, що місце для цього можна обирати самостійно. Але існують встановлені норми, недотримання яких може призвести до суперечок із сусідами та власниками суміжних територій.

Також ми розповідали, що заготівля дров потребує вдалого вибору періоду для їх придбання. Попри те, що зима вже позаду, далекоглядні господарі вже починають запаси на наступний сезон. З першого погляду це може здаватися передчасним, проте така стратегія має низку переваг.