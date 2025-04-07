Дрова від сусіда — чи можна зрізати гілки дерев, які затіняють вашу ділянку

Чоловік везе гілки. Фото: УНІАН

Висаджуючи дерева на своєму подвір'ї чи в саду, багато людей вважає, що це можна робити там, де їм заманеться. Однак тут є певні вимоги, порушивши які, у вас можуть виникнути конфлікти з власником сусідньої земельної ділянки.

Про те, чи можуть українці зрізати гілля з сусідських дерев, якщо вони заходять на їх ділянку, пояснили в Земельному фонді України.

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Часто можна зустріти ситуацію, коли дерево, що давно було висаджене поряд з межами ділянок, зростає і його гілки починають заходити на іншу територію. Це може призвести до затінення ділянки, а також до падіння листя чи плодів. У таких випадках виникає питання, чи можна самому обрізати гілки, що заходять на вашу територію.

Якщо коріння чи гілки дерев з іншої ділянки поширюються на вашу, то ви маєте право їх обрізати, але тільки в тому випадку, якщо це заважає використанню вашої землі за призначенням. Крім цього, згідно з нормами, відстань від межі вашої ділянки до дерева залежить від його висоти:

Якщо дерево більше ніж 3 метри в висоту, відстань до стовбура повинна бути не менше 4 метрів. Для дерев середньої висоти (до 3 метрів) мінімальна відстань — 2 метри.

Якщо ці вимоги не дотримуються, ви маєте право обрізати гілки дерева, які заважають, наприклад, затіняють ваші грядки або забруднюють територію. Проте, якщо дерево постраждає від ваших дій і загине, претензії будуть адресовані до вас.

Перш ніж діяти самостійно, обговоріть ситуацію з вашим сусідом і надішліть йому письмову вимогу з повідомленням про вручення, щоб він усунув порушення. Якщо сусід не вживе заходів, а гілки дерева перешкоджають використанню вашої ділянки за її призначенням, ви маєте право на їх обрізку.

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