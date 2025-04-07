Дрова от соседа — можно ли срезать ветки деревьев, которые затеняют ваш участок

Мужчина везет ветки. Фото: УНИАН

Высаживая деревья в своем дворе или в саду, многие люди считают, что это можно делать там, где им заблагорассудится. Однако здесь есть определенные требования, нарушив которые, у вас могут возникнуть конфликты с владельцем соседнего земельного участка.

О том, могут ли украинцы срезать ветки с соседских деревьев, если они заходят на их участок, объяснили в Земельном фонде Украины.

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Часто можно встретить ситуацию, когда дерево, которое давно было высажено рядом с границами участков, растет и его ветви начинают заходить на другую территорию. Это может привести к затенению участка, а также к падению листьев или плодов. В таких случаях возникает вопрос, можно ли самому обрезать ветви, заходящие на вашу территорию.

Если корни или ветви деревьев с другого участка распространяются на ваш, то вы имеете право их обрезать, но только в том случае, если это мешает использованию вашей земли по назначению. Кроме этого, согласно нормам, расстояние от границы вашего участка до дерева зависит от его высоты:

Если дерево больше чем 3 метра в высоту, расстояние до ствола должно быть не менее 4 метров. Для деревьев средней высоты (до 3 метров) минимальное расстояние — 2 метра.

Если эти требования не соблюдаются, вы имеете право обрезать ветви дерева, которые мешают, например, затеняют ваши грядки или загрязняют территорию. Однако, если дерево пострадает от ваших действий и погибнет, претензии будут адресованы к вам.

Прежде чем действовать самостоятельно, обсудите ситуацию с вашим соседом и отправьте ему письменное требование с уведомлением о вручении, чтобы он устранил нарушение. Если сосед не примет меры, а ветки дерева препятствуют использованию вашего участка по его назначению, вы имеете право на их обрезку.

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