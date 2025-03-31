Повалені дерева біля доріг — чи можна безкарно рубати на дрова у 2025

Чоловік переступає через повалене дерево. Фото: Pexels

Багато українських доріг проходить через ліси та посадки, або ж вони відділені від полів захисними лісосмугами. Доволі часто ці зелені насадження не отримують належного догляду, а тому повалені вітром стовбури просто гниють та засмічують ці території. Дехто вважає, що такі дерева можна забрати для власних потреб, наприклад, на дрова. Однак не всі знають, чи це законно.

Про те, чи можуть українці у 2025 році забирати на дрова повалені дерева біля автомобільних доріг, зазначається в Лісовому кодексі України.

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Сухі та зламані дерева біля доріг можуть створювати небезпеку для водіїв та пішоходів, тому їхнє прибирання є не лише питанням краси, а й безпеки. Усі зелені насадження вздовж доріг загальнодержавного значення знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг відповідного регіону.

Догляд за ними здійснюють підрядні компанії. Видаляти аварійні дерева можна лише після отримання спеціального дозволу — лісорубного квитка. Такі роботи проводять спеціальні організації або рятувальні служби, якщо сухостій становить загрозу.

Зрізані дерева оцінюють і цю суму включають у вартість виконаних робіт або кошти від їх реалізації надходять до бюджету відповідних дорожніх служб.

Чи можна рубати сухостій для особистих потреб

Збирати та вивозити сухостій без дозволу заборонено. Відповідно до Лісового кодексу України, така діяльність є порушенням лісового законодавства та тягне за собою відповідальність:

Цивільноправову — компенсація завданих збитків. Адміністративну — штрафи за незаконне використання лісових ресурсів. Кримінальну — за незаконну вирубку або пошкодження дерев, згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу України.

Лісгоспи не мають права надавати громадянам дозволи на самостійний збір деревини без належних документів. Ба більше, такі роботи можуть бути небезпечними та потребують дотримання правил техніки безпеки.

Раніше ми писали, що заготівля дров — це не лише питання палива, а й правильного вибору часу для його закупівлі. Досвідчені господарі починають готуватися до нового опалювального сезону ще навесні, адже це має свої переваги.

Також ми розповідали, що весна — час підготовки земельних ділянок до посівної, що передбачає видалення самосійних дерев. Проте після осіннього ажіотажу українці побоюються, чи не суперечать такі дії закону та чи не загрожує їм штраф.