Поваленные деревья возле дорог — можно ли безнаказанно рубить на дрова в 2025

Мужчина переступает через поваленное дерево. Фото: Pexels

Многие украинские дороги проходят через леса и посадки, или же они отделены от полей защитными лесополосами. Довольно часто эти зеленые насаждения не получают должного ухода, а потому поваленные ветром стволы просто гниют и засоряют эти территории. Некоторые считают, что такие деревья можно забрать для собственных нужд, например, на дрова. Однако не все знают, законно ли это.

О том, могут ли украинцы в 2025 году забирать на дрова поваленные деревья возле автомобильных дорог, отмечается в Лесном кодексе Украины.

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Сухие и сломанные деревья у дорог могут создавать опасность для водителей и пешеходов, поэтому их уборка является не только вопросом красоты, но и безопасности. Все зеленые насаждения вдоль дорог общегосударственного значения находятся на балансе Службы автомобильных дорог соответствующего региона.

Уход за ними осуществляют подрядные компании. Удалять аварийные деревья можно только после получения специального разрешения — лесорубного билета. Такие работы проводят специальные организации или спасательные службы, если сухостой представляет угрозу.

Срезанные деревья оценивают и эту сумму включают в стоимость выполненных работ или средства от их реализации поступают в бюджет соответствующих дорожных служб.

Можно ли рубить сухостой для личных нужд

Собирать и вывозить сухостой без разрешения запрещено. Согласно Лесному кодексу Украины, такая деятельность является нарушением лесного законодательства и влечет за собой ответственность:

Гражданско-правовую — компенсация нанесенного ущерба. Административную — штрафы за незаконное использование лесных ресурсов. Уголовную — за незаконную вырубку или повреждение деревьев, согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины.

Лесхозы не имеют права предоставлять гражданам разрешения на самостоятельный сбор древесины без надлежащих документов. Более того, такие работы могут быть опасными и требуют соблюдения правил техники безопасности.

Ранее мы писали, что заготовка дров — это не только вопрос топлива, но и правильного выбора времени для его закупки. Опытные хозяева начинают готовиться к новому отопительному сезону еще весной, ведь это имеет свои преимущества.

Также мы рассказывали, что весна — время подготовки земельных участков к посевной, что предусматривает удаление самосевных деревьев. Однако после осеннего ажиотажа украинцы опасаются, не противоречат ли такие действия закону и не грозит ли им штраф.