Заготовка дров в мае 2025 — где запрещено рубить даже сухостой

Порубленные дрова в лесу. Фото: Pexels

Для многих украинцев дрова остаются надежным и экономным способом обогрева, особенно актуальным в селах и небольших городах. Если заготовить древесину собственноручно, можно существенно сэкономить на коммуналке. Но важно знать, что рубить деревья где угодно нельзя — существуют места, где это строго запрещено.

О том, где нельзя заготавливать дрова в 2025 году, отмечается в Лесном кодексе Украины.

Реклама

Читайте также:

Почему нельзя рубить сухостой в лесу

Согласно Лесному кодексу Украины, самовольная заготовка древесины является незаконной. Чтобы иметь право срубить дерево в лесу, нужно специальное разрешение — лесорубный билет. Без него разрешено только собирать ягоды, грибы или другие дикорастущие растения, но не древесину.

Даже мертвые деревья или сухие ветки, которые лежат на земле, считаются государственной собственностью. Забрать их без разрешения — это нарушение закона.

Где еще запрещено добывать дрова

Существуют зоны, где заготавливать дрова категорически нельзя. Это касается таких локаций:

Дендропарки и ботанические сады. Места гнездования редких птиц. Национальные парки, заповедники, заказники. Прибрежные защитные полосы возле рек, озер и водохранилищ. Территории, где растут редкие деревья, занесенные в Красную книгу. Деревья с высокой селекционной ценностью (так называемые плюсовые деревья и семенники).

Даже санитарная или формовочная вырубка в таких зонах — под запретом. Если дрова заготовлены без разрешения или на запрещенных территориях, это может стать основанием для штрафа или уголовной ответственности. Закон позволяет рубку деревьев только с соответствующими документами и в специально определенных местах.

Итак, перед тем как рубить дерево, убедитесь, что это разрешено. Иначе можно получить не тепло в доме, а проблемы с законом.

Ранее мы писали, что многие, высаживая деревья у себя на участке или в саду, ошибочно думают, что место для этого можно выбирать самостоятельно. Но существуют установленные нормы, несоблюдение которых может привести к спорам с соседями и владельцами смежных территорий.

Также мы рассказывали, что заготовка дров требует удачного выбора периода для их приобретения. Несмотря на то, что зима уже позади, дальновидные хозяева уже начинают запасы на следующий сезон. С первого взгляда это может показаться преждевременным, однако такая стратегия имеет ряд преимуществ.