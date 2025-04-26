Майже розкіш — у скільки обійдеться українцям квітневий шашлик

Шашлик. Фото: УНІАН

З приходом весняного тепла чи не кожен українець прагне вирватися з міста, вдихнути свіже повітря і бодай на кілька годин забути про щоденні тривоги. Але перш ніж вирушити на пікнік, варто дізнатися, скільки сьогодні коштує такий спосіб "емоційного перезавантаження".

Новини.LIVE підрахували, в яку суму українцям обійдеться шашлик у квітні.

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Для однієї дорослої людини, згідно з кулінарними нормами, потрібно приблизно 500 г сирої свинини, курятини або яловичини. Адже будь-яке м'ясо втрачає вагу під час теплової обробки — в середньому ужарка становить 30-50%.

Таким чином, для приготування шашлику для компанії з чотирьох дорослих осіб знадобиться така кількість продуктів:

м'ясо — 2 кг;

цибуля ріпчаста — 1 кг;

спеції для маринаду — 40 г.

Скільки коштує приготувати шашлик на природі

За даними порталу "Мінфін", середні ціни в українських супермаркетах у квітні такі:

свинячий ошийок — 316,77 грн/кг;

свиняча лопатка — 221,21 грн/кг;

куряче філе — 188,30 грн/кг;

яловичий гуляш — 339,33 грн/кг;

цибуля ріпчаста — 26,13 грн/кг;

приправа до шашлику (Еко) — 9,60 грн/пачка 20 г.

Відповідно, найдешевше посмажити шашлик з курятини — для невеликої компанії це буде коштувати приблизно 421,93 грн. Трохи дорожче обійдеться пікнік із шашликом зі свинячої лопатки — 457,75 грн. Якщо брати свинячий ошийок, який традиційно вважається найкращим варіантом для смаження на грилі, то доведеться викласти майже у півтора раза більше — 678,87 грн. Найдорожче коштуватиме приготування шашлику з яловичого гуляшу — 723,99 грн.

Скільки коштує приготувати шашлик у квітні. Графіка: Новини.LIVE

Зауважимо: до розрахунку не увійшла вартість вугілля, дров та розпалювача. Ціни на все це в магазинах різні.

Наприклад, за 2 кг вугілля треба віддати приблизно 120-150 грн. Трохи дорожче коштує в'язка дров — 160-170 грн. Ціни на розпалювачі для багаття коливаються в межах від 40 грн до 60 грн за 0,25 л, але цієї кількості вистачить на декілька пікніків.

Важливо зазначити, що ціни на продукти у супермаркетах змінюються ледь не щодня й здебільшого у бік зростання. Тож уже за тиждень "шашличний вихідний" може коштувати в рази дорожче.

Експерти прогнозують, що перед травневими святами традиційно підвищиться вартість м'яса. Продовжить дорожчати й цибуля, ціни на яку й так зросли маже на 60% порівняно з минулим тижнем, і, ймовірно, надалі йтимуть вгору аж до масового надходження нового врожаю.

Зважаючи на тенденцію здорожчання, можемо зробити висновок, що головна запорука вдалого пікніка на природі — розумне планування. Воно допоможе не лише уникнути зайвих витрат, а й обрати оптимальний варіант відпочинку без шкоди для гаманця.

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