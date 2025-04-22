Ціни на яйця не втримали позиції — що відбувається з вартістю в АТБ (фото)

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Один із затребуваних продуктів в Україні — курячі яйця — періодично то дорожчає, то дешевшає. Перед Великоднем у деяких супермаркетах вартість товару знизилася завдяки великому обсягу пропозицій на ринку. Постає питання, що сталося з цінами на яйця після періоду підвищеного попиту.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю яєць в АТБ.

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Ціни на яйця в АТБ

Експерти прогнозували, що яйця подорожчають на 10-20% ближче до Великодня (20 квітня). Натомість в АТБ знизили вартість нефасованого товару на кілька десятків копійок, завдяки чому споживачі змогли заощадити кошти. Середня вартість упаковки перебувала на рівні 73 грн (за даними Мінфіну), тож українці зберегли трохи грошей, купивши яйця поштучно.

Станом на 22 квітня, в супермаркетах АТБ оновили ціну на курячі яйця у відкритому лотку. Відвідувачі мають змогу придбати товар за 5,19 грн/шт. Різниця між упакованим продуктом становить 21,1 грн, отже зекономлену суму вдасться витратити ще на чотири додаткові яйця.

Ціна на яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Що з цінами після Великодня

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE розповів, що за підсумками першого кварталу 2025 року інфляція пришвидшилася до понад 13%. Відповідно подорожчали продукти харчування. Але на формування ціни також вплинув сезонний фактор і відсутність пропозиції від фермерів, що зміниться після Великодня.

"У травні ми побачило більше пропозицій по ряду овочів, тому що українські теплиці презентують свій урожай. Потім з’являться перші овочі, вирощені під відкритим ґрунтом, що посилить конкуренцію з імпортом і дорогими овочами на складах", — зауважив експерт.

Курячі яйця. Фото: Новини.LIVE

Що стосується яєць, що Денис Марчук прогнозував здешевлення на 20-30%, враховуючи зменшення попиту. В холодну пору кури несуться менш активно, тож із настанням тепла ринок наповниться яйцями від дрібних фермерів. Їх товар підтримуватиме профіцит і стабільні ціни в супермаркетах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, напередодні Великодня в Україні з’явилися натуральні кольорові яйця від французької породи курей Маран. Вартість однієї штуки становить близько 15 грн. Їх навіть не доведеться фарбувати з нагоди великого квітневого свята.

Також ми писали, що українці не могли розплатитися за товари в супермаркетах, оскільки стався збій у платіжних терміналах ПриватБанку. Про негаразди першим повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, зазначивши, що сталася проблема з оплатою картками.