Цены на яйца не удержали позиции — что происходит со стоимостью в АТБ (фото)

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Один из востребованных продуктов в Украине — куриные яйца — периодически то дорожает, то дешевеет. Перед Пасхой в некоторых супермаркетах стоимость товара снизилась благодаря большому объему предложений на рынке. Возникает вопрос, что произошло с ценами на яйца после периода повышенного спроса.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью яиц в АТБ.

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Цены на яйца в АТБ

Эксперты прогнозировали, что яйца подорожают на 10-20% ближе к Пасхе (20 апреля). Зато в АТБ снизили стоимость нефасованного товара на несколько десятков копеек, благодаря чему потребители смогли сэкономить деньги. Средняя стоимость упаковки находилась на уровне 73 грн (по данным Минфина), поэтому украинцы сохранили немного средств, купив яйца поштучно.

По состоянию на 22 апреля, в супермаркетах АТБ обновили цену на куриные яйца в открытом лотке. Посетители могут приобрести товар за 5,19 грн/шт. Разница между упакованным продуктом составляет 21,1 грн, следовательно отложенную сумму удастся потратить еще на четыре дополнительных яйца.

Цена на яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Что с ценами после Пасхи

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE рассказал, что по итогам первого квартала 2025 года инфляция ускорилась до более 13%. Соответственно подорожали продукты питания. Но на формирование цены также повлиял сезонный фактор и отсутствие предложения от фермеров, что изменится после Пасхи.

"В мае мы увидели больше предложений по ряду овощей, ведь украинские теплицы презентуют свой урожай. Затем появятся первые овощи, выращенные под открытым грунтом, что усилит конкуренцию с импортом и дорогими овощами на складах", — отметил эксперт.

Куриные яйца. Фото: Новини.LIVE

Что касается яиц, что Денис Марчук прогнозировал удешевление на 20-30%, учитывая уменьшение спроса. В холодное время куры несутся менее активно, поэтому с наступлением тепла рынок наполнится яйцами от мелких фермеров. Их товар будет поддерживать профицит и стабильные цены в супермаркетах.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, накануне Пасхи в Украине появились натуральные цветные яйца от французской породы кур Маран. Стоимость одной штуки составляет около 15 грн. Их даже не придется красить по случаю большого апрельского праздника.

Также мы писали, что украинцы не могли расплатиться за товары в супермаркетах, поскольку произошел сбой в платежных терминалах ПриватБанка. О неполадках первым сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский, отметив, что произошла проблема с оплатой картами.